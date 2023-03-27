На тюменской трассе произошло массовое ДТП. Фото

На дороге из Тюмени в поселок Богандинский столкнулись сразу шесть автомобилей

28 марта 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шесть автомобилей столкнулись на трассе, ведущей из Тюмени в поселок Богандинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. В аварии пострадали два человека. «Шесть автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, в районе пересечения с улицей Теплотехников. Предварительная причина ДТП — нарушение правил дистанции», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. По данным ведомства в аварии двое пострадавших. Травмы получили двое мужчин, 1982 и 1984 годов рождения.

Шесть автомобилей столкнулись на трассе, ведущей из Тюмени в поселок Богандинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. В аварии пострадали два человека. «Шесть автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, в районе пересечения с улицей Теплотехников. Предварительная причина ДТП — нарушение правил дистанции», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. По данным ведомства в аварии двое пострадавших. Травмы получили двое мужчин, 1982 и 1984 годов рождения.