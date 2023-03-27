27 марта 2023

На тюменской трассе произошло массовое ДТП. Фото

На дороге из Тюмени в поселок Богандинский столкнулись сразу шесть автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая помошь
На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД Фото:

Шесть автомобилей столкнулись на трассе, ведущей из Тюмени в поселок Богандинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. В аварии пострадали два человека.

«Шесть автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, в районе пересечения с улицей Теплотехников. Предварительная причина ДТП — нарушение правил дистанции», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.

По данным ведомства в аварии двое пострадавших. Травмы получили двое мужчин, 1982 и 1984 годов рождения.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Шесть автомобилей столкнулись на трассе, ведущей из Тюмени в поселок Богандинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. В аварии пострадали два человека. «Шесть автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, в районе пересечения с улицей Теплотехников. Предварительная причина ДТП — нарушение правил дистанции», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. По данным ведомства в аварии двое пострадавших. Травмы получили двое мужчин, 1982 и 1984 годов рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...