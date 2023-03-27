На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД
Шесть автомобилей столкнулись на трассе, ведущей из Тюмени в поселок Богандинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. В аварии пострадали два человека.
«Шесть автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, в районе пересечения с улицей Теплотехников. Предварительная причина ДТП — нарушение правил дистанции», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.
По данным ведомства в аварии двое пострадавших. Травмы получили двое мужчин, 1982 и 1984 годов рождения.
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