27 марта 2023

Министр обороны РФ Шойгу посетил Челябинскую область. Видео

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу проинспектировал предприятия челябинского ОПК Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Челябинскую область. Как сообщает пресс-служба министерства, он проверил ход выполнения гособоронзаказа.

«Министр обороны РФ проверил выполнение предприятиями ОПК гособоронзаказа. Руководители предприятий доложили ему о текущих результатах, а также о будущих проектах по улучшению производственных мощностей и повышению производительности труда», — сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

Там отметили, что после инспекции предприятий Шойгу провел с директорами предприятий совещание. На нем обсуждались вопросы по дальнейшему усилению производства всей линейки военной продукции в соответствии с графиком.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Челябинскую область. Как сообщает пресс-служба министерства, он проверил ход выполнения гособоронзаказа. «Министр обороны РФ проверил выполнение предприятиями ОПК гособоронзаказа. Руководители предприятий доложили ему о текущих результатах, а также о будущих проектах по улучшению производственных мощностей и повышению производительности труда», — сообщили в пресс-службе минобороны РФ. Там отметили, что после инспекции предприятий Шойгу провел с директорами предприятий совещание. На нем обсуждались вопросы по дальнейшему усилению производства всей линейки военной продукции в соответствии с графиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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