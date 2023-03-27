Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Челябинскую область. Как сообщает пресс-служба министерства, он проверил ход выполнения гособоронзаказа.
«Министр обороны РФ проверил выполнение предприятиями ОПК гособоронзаказа. Руководители предприятий доложили ему о текущих результатах, а также о будущих проектах по улучшению производственных мощностей и повышению производительности труда», — сообщили в пресс-службе минобороны РФ.
Там отметили, что после инспекции предприятий Шойгу провел с директорами предприятий совещание. На нем обсуждались вопросы по дальнейшему усилению производства всей линейки военной продукции в соответствии с графиком.
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