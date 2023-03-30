В пермском ТРК откроется магазин нового для Перми сетевого бренда одежды

31 марта 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Открытие нового магазина запланировано на середину апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый бренд NOUN будет представлен в пермском ТРК «СемьЯ». Магазин российского бренда одежды откроется в апреле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса. «В пермском ТРК „СемьЯ“ откроется первый в городе магазин бренда NOUN. Он откроется в середине апреля и будет расположен на третьем этаже первой очереди ТРК», — рассказали в торгово-развлекательном комплексе. NOUN — российский бренд, который работает по концепции fast fashion. Планируется, что новые коллекции будут выпускаться каждую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском торговом центре открылся новый магазин мужской одежды.

Новый бренд NOUN будет представлен в пермском ТРК «СемьЯ». Магазин российского бренда одежды откроется в апреле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса. «В пермском ТРК „СемьЯ“ откроется первый в городе магазин бренда NOUN. Он откроется в середине апреля и будет расположен на третьем этаже первой очереди ТРК», — рассказали в торгово-развлекательном комплексе. NOUN — российский бренд, который работает по концепции fast fashion. Планируется, что новые коллекции будут выпускаться каждую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском торговом центре открылся новый магазин мужской одежды.