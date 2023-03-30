30 марта 2023

В пермском ТРК откроется магазин нового для Перми сетевого бренда одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, магазин одежды, стокманн
Открытие нового магазина запланировано на середину апреля Фото:

Новый бренд NOUN будет представлен в пермском ТРК «СемьЯ». Магазин российского бренда одежды откроется в апреле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

«В пермском ТРК „СемьЯ“ откроется первый в городе магазин бренда NOUN. Он откроется в середине апреля и будет расположен на третьем этаже первой очереди ТРК», — рассказали в торгово-развлекательном комплексе.

NOUN — российский бренд, который работает по концепции fast fashion. Планируется, что новые коллекции будут выпускаться каждую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском торговом центре открылся новый магазин мужской одежды.

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Новый бренд NOUN будет представлен в пермском ТРК «СемьЯ». Магазин российского бренда одежды откроется в апреле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса. «В пермском ТРК „СемьЯ“ откроется первый в городе магазин бренда NOUN. Он откроется в середине апреля и будет расположен на третьем этаже первой очереди ТРК», — рассказали в торгово-развлекательном комплексе. NOUN — российский бренд, который работает по концепции fast fashion. Планируется, что новые коллекции будут выпускаться каждую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском торговом центре открылся новый магазин мужской одежды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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