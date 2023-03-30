Тюменка из мести чуть не сломала жизнь знакомому

Тюменка оговорила знакомого, обвинив его в изнасиловании

За клевету об изнасиловании тюменка заплатит крупный штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тюмени обиделась на знакомого и решила соврать о том, что тот ее изнасиловал. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. За ложный донос девушка заплатит штраф — 100 тысяч рублей.

«Как следует из материалов дела, Юлия 03 января 2022 года, вечером, сообщила следователю следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмени заведомо ложные сведения о совершенном гражданином К. преступлении. Заявив о том, что 02 января 2022 года гражданин К. ее изнасиловал, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера. Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку», — говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимая оговорила мужчину из-за возникшего между ними конфликта. Таким образом она попыталась ему отомстить. Суд признало ее виновной и обязал выплатить штраф — сто тысяч рублей.