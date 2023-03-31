Жители Миасса Челябинской области отправят на фронт большую посылку с лекарственными средствами, которую им прислали из Германии. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях.
«Ура, в нашем новом Центре помощи военным первая посылочка для ребят — большая коробка медикаментов. Пришла она из Германии от друга Евгения, который уже присылал нашим бойцам квадрокоптер, генератор и необходимые лекарства. Все это уже передано ребятам на передовую с пламенным приветом от Евгения и со словами: „наши люди есть везде“», — говорится в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее филиал Южно-Уральского госуниверситета в Миассе предоставил волонтерам помещение для сбора помощи военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Прежде волонтеры из Миасса отправили в зону спецоперации два внедорожника. За свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.
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