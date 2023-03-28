Челябинский вуз предоставил волонтерам помещение для сбора помощи бойцам на СВО

Новый пункт сбора помощи бойцам откроется в помещении ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Филиал Южно-Уральского госуниверситета в Миассе (Челябинская область) предоставил волонтерам помещение для сбора помощи военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях.

«Наша команда провела генеральную уборку в новом просторном помещении, которое нам предоставил ЮУрГУ. Теперь здесь мы сможем не только в более комфортных условиях собирать гуманитарную помощь для отправки на передовую, здесь каждый желающий сможет помочь в плетении маскировочных сетей, которые сегодня необходимы на фронте», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что уборку в помещении им помогли сделать добровольцы. Они вымыли окна, пол, занесли и расставили мебель. Новый пункт сбора помощи скоро начнет свою работу.

Ранее волонтеры из Миасса отправили в зону спецоперации два внедорожника. За свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.