Челябинский вуз предоставил волонтерам помещение для сбора помощи бойцам на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров на юге Челябинской области. Челябинск, вещи для пострадавших, благотворительная акция
Новый пункт сбора помощи бойцам откроется в помещении ЮУрГУ Фото:

Филиал Южно-Уральского госуниверситета в Миассе (Челябинская область) предоставил волонтерам помещение для сбора помощи военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях.

«Наша команда провела генеральную уборку в новом просторном помещении, которое нам предоставил ЮУрГУ. Теперь здесь мы сможем не только в более комфортных условиях собирать гуманитарную помощь для отправки на передовую, здесь каждый желающий сможет помочь в плетении маскировочных сетей, которые сегодня необходимы на фронте», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что уборку в помещении им помогли сделать добровольцы. Они вымыли окна, пол, занесли и расставили мебель. Новый пункт сбора помощи скоро начнет свою работу.

Ранее волонтеры из Миасса отправили в зону спецоперации два внедорожника. За свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Филиал Южно-Уральского госуниверситета в Миассе (Челябинская область) предоставил волонтерам помещение для сбора помощи военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях. «Наша команда провела генеральную уборку в новом просторном помещении, которое нам предоставил ЮУрГУ. Теперь здесь мы сможем не только в более комфортных условиях собирать гуманитарную помощь для отправки на передовую, здесь каждый желающий сможет помочь в плетении маскировочных сетей, которые сегодня необходимы на фронте», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что уборку в помещении им помогли сделать добровольцы. Они вымыли окна, пол, занесли и расставили мебель. Новый пункт сбора помощи скоро начнет свою работу. Ранее волонтеры из Миасса отправили в зону спецоперации два внедорожника. За свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...