Депутата из Татарстана, замешанного в уголовных делах челябинского минстроя, оставили под стражей

Булат Ахметгаянов останется в СИЗО до 11 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Депутата из Татарстана Булата Ахметгаянова, проходящего в качестве фигуранта уголовных дел в челябинском министерстве строительства и инфраструктуры, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, парламентарий останется под стражей, минимум, до 11 мая.

«Областной суд 3 апреля с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что в суде адвокат просил суд избрать его подопечному более мягкую меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. В своей жалобе защитник указывал на то, что судом первой инстанции допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, не учтены все обстоятельства, касающиеся личности обвиняемого.

Ахметгаянов был задержан в середине января. По версии следствия, он убедил супругу бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, что за несколько миллионов рублей сможет смягчить меру пресечения ее мужу. Жена Абаимова доверилась депутату, передала ему 2 млн рублей, но муж так и остался в СИЗО. А деньгами Ахметгаянов распорядился по своему усмотрению.

Абаимова задержали сотрудники УФСБ по региону в апреле 2020 года. Вместе с ним также была задержана замминистра строительства Татьяна Антонова. Им были предъявлены обвинения в получении взяток от предпринимателя Михаила Азаматова. По версии следствия, это были деньги за контракты по строительству биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Оба провели год в СИЗО и были уволены со своих должностей.