Свердловчане раскрыли, на что потратят накопленные деньги

Опрос hh.ru: более половины свердловчан планируют потратить свои накопления на путешествия

05 апреля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

За последний год половина свердловчан накопили сумму в размере 20 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Свердловской области рассказали, что будут делать с накопленными сбережениями. Больше половины опрошенных планируют потратить деньги на путешествия. Своим результатом опроса с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Порядка 57% свердловчан планируют потратить накопленную сумму на путешествия, у 37% в приоритете стоит покупка недвижимости, на третьем месте — покупка новой машины (32%). Далее идут ремонт в квартире и трата на обучение (по 27%), переезд в другой город (24%), покупка одежды и обуви (19%), собственный бизнес и первоначальный взнос по ипотеке (по 18%). Реже всего жители региона копят средства на подарки (8%), свадьбу (6%) и украшения (2%)», — сказано в сообщении. Также за последний год половине респондентов из Свердловской области удалось скопить сумму в размере 20 тысяч рублей. Примечательно, что свердловчане считают самым надежным способом по накоплению денег — переход на новую работу с большей зарплатой (76%). Также популярными вариантами стали ежемесячное откладывание процента от дохода (66%) и подработка (35%). Ранее URA.RU писало, что свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести подержанную машину, придется копить более четырех лет.

Жители Свердловской области рассказали, что будут делать с накопленными сбережениями. Больше половины опрошенных планируют потратить деньги на путешествия. Своим результатом опроса с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Порядка 57% свердловчан планируют потратить накопленную сумму на путешествия, у 37% в приоритете стоит покупка недвижимости, на третьем месте — покупка новой машины (32%). Далее идут ремонт в квартире и трата на обучение (по 27%), переезд в другой город (24%), покупка одежды и обуви (19%), собственный бизнес и первоначальный взнос по ипотеке (по 18%). Реже всего жители региона копят средства на подарки (8%), свадьбу (6%) и украшения (2%)», — сказано в сообщении. Также за последний год половине респондентов из Свердловской области удалось скопить сумму в размере 20 тысяч рублей. Примечательно, что свердловчане считают самым надежным способом по накоплению денег — переход на новую работу с большей зарплатой (76%). Также популярными вариантами стали ежемесячное откладывание процента от дохода (66%) и подработка (35%). Ранее URA.RU писало, что свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести подержанную машину, придется копить более четырех лет.