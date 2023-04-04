04 апреля 2023

Экс-депутат Удальев покинул пост президента пермской федерации регби

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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, удальев антон
Антон Удальев возглавлял федерацию с 2017 года Фото:

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальев оставил пост президента пермской региональной федерации регби. Теперь ее возглавил пермяк Антон Васильев.

«Экс- глава комитета краевого заксобрания Антон Удальев, трудоустроившийся в мэрии Москвы, покинул пост президента региональной федерации регби. Источник в окружении господина Удальева подтвердил его уход с поста главы федерации. Новый президент спортивного объединения — Антон Васильев — является мастером спорта по боксу», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Как сообщило издание, Антон Васильев занимается розничной торговлей игрушками. Ранее — вел деятельность по продаже алкогольных напитков.

Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Удальев официально трудоустроился. в мэрию Москвы. Он стал заместителем главы департамента ЖКХ.

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Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальев оставил пост президента пермской региональной федерации регби. Теперь ее возглавил пермяк Антон Васильев. «Экс- глава комитета краевого заксобрания Антон Удальев, трудоустроившийся в мэрии Москвы, покинул пост президента региональной федерации регби. Источник в окружении господина Удальева подтвердил его уход с поста главы федерации. Новый президент спортивного объединения — Антон Васильев — является мастером спорта по боксу», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Как сообщило издание, Антон Васильев занимается розничной торговлей игрушками. Ранее — вел деятельность по продаже алкогольных напитков. Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Удальев официально трудоустроился. в мэрию Москвы. Он стал заместителем главы департамента ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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