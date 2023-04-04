Экс-депутат Удальев покинул пост президента пермской федерации регби

05 апреля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Антон Удальев возглавлял федерацию с 2017 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальев оставил пост президента пермской региональной федерации регби. Теперь ее возглавил пермяк Антон Васильев. «Экс- глава комитета краевого заксобрания Антон Удальев, трудоустроившийся в мэрии Москвы, покинул пост президента региональной федерации регби. Источник в окружении господина Удальева подтвердил его уход с поста главы федерации. Новый президент спортивного объединения — Антон Васильев — является мастером спорта по боксу», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Как сообщило издание, Антон Васильев занимается розничной торговлей игрушками. Ранее — вел деятельность по продаже алкогольных напитков. Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Удальев официально трудоустроился. в мэрию Москвы. Он стал заместителем главы департамента ЖКХ.

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальев оставил пост президента пермской региональной федерации регби. Теперь ее возглавил пермяк Антон Васильев. «Экс- глава комитета краевого заксобрания Антон Удальев, трудоустроившийся в мэрии Москвы, покинул пост президента региональной федерации регби. Источник в окружении господина Удальева подтвердил его уход с поста главы федерации. Новый президент спортивного объединения — Антон Васильев — является мастером спорта по боксу», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Как сообщило издание, Антон Васильев занимается розничной торговлей игрушками. Ранее — вел деятельность по продаже алкогольных напитков. Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Удальев официально трудоустроился. в мэрию Москвы. Он стал заместителем главы департамента ЖКХ.