Путин обвинил США в провокации глубокого кризиса в отношениях с Россией

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась равноправным отношениям с США Фото:

Внешняя политика США привела к сегодняшнему украинскому кризису, а также внесла вклад в деградацию отношений с российской стороной. Об этом в ходе в ходе церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин.

«Отношения России и США переживают глубокий кризис. Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций привела к сегодняшнему украинскому кризису и внесла свой вклад в деградацию отношений с Россией», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Москва всегда стремилась выстраивать отношения с Вашингтоном на принципах равенства обеих сторон.

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Внешняя политика США привела к сегодняшнему украинскому кризису, а также внесла вклад в деградацию отношений с российской стороной. Об этом в ходе в ходе церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин. «Отношения России и США переживают глубокий кризис. Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций привела к сегодняшнему украинскому кризису и внесла свой вклад в деградацию отношений с Россией», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Москва всегда стремилась выстраивать отношения с Вашингтоном на принципах равенства обеих сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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