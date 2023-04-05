Путин обвинил США в провокации глубокого кризиса в отношениях с Россией

05 апреля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась равноправным отношениям с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внешняя политика США привела к сегодняшнему украинскому кризису, а также внесла вклад в деградацию отношений с российской стороной. Об этом в ходе в ходе церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин. «Отношения России и США переживают глубокий кризис. Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций привела к сегодняшнему украинскому кризису и внесла свой вклад в деградацию отношений с Россией», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Москва всегда стремилась выстраивать отношения с Вашингтоном на принципах равенства обеих сторон.

Внешняя политика США привела к сегодняшнему украинскому кризису, а также внесла вклад в деградацию отношений с российской стороной. Об этом в ходе в ходе церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин. «Отношения России и США переживают глубокий кризис. Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций привела к сегодняшнему украинскому кризису и внесла свой вклад в деградацию отношений с Россией», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Москва всегда стремилась выстраивать отношения с Вашингтоном на принципах равенства обеих сторон.