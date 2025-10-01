Федеральное правительство США приостановило работу с 1 октября 00:01 по восточному времени (07:01 мск) из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Об этом пишет «РБК».
«1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск) в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте «РБК».
В этот срок государственным учреждениям не разрешается осуществлять финансовые расходы. Большинство сотрудников государственных органов будут вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. При этом работники, чьи обязанности признаны жизненно необходимыми, например, медицинский персонал, пограничники, военнослужащие, представители транспортной сферы и другие, продолжат выполнять свои функции. Однако выплаты заработной платы им производиться не будут.
Ранее экс-советник конгресса США и политический эксперт Джеймс Джатрас охарактеризовал действия американских политиков во время шатдауна как поведение «куриц с отрубленными головами». По словам аналитика, временное прекращение деятельности правительства Соединенных Штатов не представляет собой столь серьезной угрозы, как это часто подается различными фигурантами политической сцены.
На данный момент не было достигнуто даже временного соглашения о финансировании. Прошедшая 29 сентября встреча между демократами и республиканцами по поводу утверждения бюджета завершилась безрезультатно.
