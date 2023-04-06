В Свердловской области стартовала выплата нового пособия для медиков

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медсестра, медперсонал, врач, медики
С 1 января 2023 года в регионе введена мера поддержки медицинских работников Фото:

В Свердловской области с 1 января 2023 года введена дополнительная мера поддержки медицинских работников. Специальная ежемесячная выплата назначается медицинским сотрудникам первичного звена. Об этом сообщила управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Елена Альшиц.

«С 1 января 2023 года введена новая мера поддержки. Она касается медицинских работников. Принято постановление Правительства РФ №2068. Это дополнительная государственная социальная поддержка медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную муниципальную систему здравоохранения и участвующих в базовых программах обязательного медицинского страхования. То есть речь идет примерно о 120 медицинских учреждениях, в которых работают работники, получающие эту специальную выплату. Эту выплату получают работники первичного звена центральных, районных больниц и станций медицинской помощи. Эта выплата является ежемесячной. В зависимости от категории медицинского работника она составляет от 4500 тысяч рублей до 18500 рублей», — заявила Альшиц на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы Свердловского отделения Социального фонда России.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 1 февраля 2023 года увеличился материнский капитал. Выплата на первого ребенка составит 586 946 рубля. Выплата на второго ребенка составит 775 628 рублей.

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В Свердловской области с 1 января 2023 года введена дополнительная мера поддержки медицинских работников. Специальная ежемесячная выплата назначается медицинским сотрудникам первичного звена. Об этом сообщила управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Елена Альшиц. «С 1 января 2023 года введена новая мера поддержки. Она касается медицинских работников. Принято постановление Правительства РФ №2068. Это дополнительная государственная социальная поддержка медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную муниципальную систему здравоохранения и участвующих в базовых программах обязательного медицинского страхования. То есть речь идет примерно о 120 медицинских учреждениях, в которых работают работники, получающие эту специальную выплату. Эту выплату получают работники первичного звена центральных, районных больниц и станций медицинской помощи. Эта выплата является ежемесячной. В зависимости от категории медицинского работника она составляет от 4500 тысяч рублей до 18500 рублей», — заявила Альшиц на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы Свердловского отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 1 февраля 2023 года увеличился материнский капитал. Выплата на первого ребенка составит 586 946 рубля. Выплата на второго ребенка составит 775 628 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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