В Соцфонде РФ свердловчанам назвали размер маткапитала в 2023 году

В Свердловской области маткапитал на первого ребенка в 2023 году составит 586 946 рубля

06 апреля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

С 1 февраля 2023 увеличилась выплата маткапитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с 1 февраля 2023 года увеличился материнский капитал. Выплата на первого ребенка составит 586 946 рубля. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Ольга Шубина. «С 1 февраля 2023 увеличилась выплата маткапитала. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала на 2023 год составит на первого ребенка — 586 946 рубля, на второго — 775 628 рублей», — заявила Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы Свердловского отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что право на получение материнского капитала в 2023 году имеют только граждане РФ. Потратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, первоначальный взнос по ипотеке, образование детей, а также на формирование накопительной части пенсии матери.

В Свердловской области с 1 февраля 2023 года увеличился материнский капитал. Выплата на первого ребенка составит 586 946 рубля. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Ольга Шубина. «С 1 февраля 2023 увеличилась выплата маткапитала. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала на 2023 год составит на первого ребенка — 586 946 рубля, на второго — 775 628 рублей», — заявила Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы Свердловского отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что право на получение материнского капитала в 2023 году имеют только граждане РФ. Потратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, первоначальный взнос по ипотеке, образование детей, а также на формирование накопительной части пенсии матери.