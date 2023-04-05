Пермский олигарх потратил миллионы на концерт Zivert

Оплату выступления Zivert на Дне города в Перми приписывают Андрею Кузяеву

06 апреля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Андрей Кузяев якобы сделал взнос в специальный юбилейный фонд Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Спонсором выступления певицы Zivert, которая будет хэдлайнером на концерте в честь 300-летия Перми, предположительно стал олигарх Андрей Кузяев. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. «Кузяев, скорее всего, перевел деньги в фонд „Пермь-300“. И оттуда уже якобы заплатили Zivert», — рассказывает инсайдер. Выступление стоит 3,5 млн рублей. Пресс-секретарь Кузяева Лидия Шимановская на звонок корреспондента URA.RU не ответила. Получить комментарий Zivert также пока не удалось: ее директор не ответила на звонок по номеру телефона, указанном на официальном сайте певицы. Директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова заявила, что комментировать тут нечего: «Фонд никаких денег на проведение мероприятий не получал». Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города выступят Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Александр Айвазов, Татьяна Овсиенко, Dj Smash (Андрей Ширман) и группа «Иванушки International». Глава Перми Алексей Демкин заявлял, что спонсорами выступят местные предприятия.

Спонсором выступления певицы Zivert, которая будет хэдлайнером на концерте в честь 300-летия Перми, предположительно стал олигарх Андрей Кузяев. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. «Кузяев, скорее всего, перевел деньги в фонд „Пермь-300“. И оттуда уже якобы заплатили Zivert», — рассказывает инсайдер. Выступление стоит 3,5 млн рублей. Пресс-секретарь Кузяева Лидия Шимановская на звонок корреспондента URA.RU не ответила. Получить комментарий Zivert также пока не удалось: ее директор не ответила на звонок по номеру телефона, указанном на официальном сайте певицы. Директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова заявила, что комментировать тут нечего: «Фонд никаких денег на проведение мероприятий не получал». Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города выступят Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Александр Айвазов, Татьяна Овсиенко, Dj Smash (Андрей Ширман) и группа «Иванушки International». Глава Перми Алексей Демкин заявлял, что спонсорами выступят местные предприятия.