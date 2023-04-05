Соликамские депутаты отдали имущество на миллиард рублей краевому правительству

06 апреля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Электросети Соликамска переходят в краевой ГУП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Соликамской думы поддержали передачу электросетевого комплекса стоимостью 1 млрд рублей в собственность Пермского края. Решение было принято на заседании 6 апреля. Об этом сообщил источник в думе. «Депутаты согласились передать МУП „Городские коммунальные электрические сети“, которое владеет имуществом, в собственность края», — отметил источник. Спикер думы Соликамска Игорь Мингазеев не смог прокомментировать решение, сославшись на занятость. По данным telegram-канала «Реальная Пермь», из 22 депутатов, присутствующих на заседании, 18 поддержали передачу, трое выступили против, один воздержался. Управлять сетями будет ПКГУП «Краевые электрические сети», руководителем которого является бывший директор «Пермэнерго» Вадим Локтин. Альтернативой было предложение «МРСК Урала», которые хотели взять сети в концессию. Ранее URA.RU сообщало о том, что МРСК судились с мэрией Соликамска из-за расторжения договора аренды электросетевого комплекса. Решение о передаче имущества в краевую собственность депутаты приняли с третьего раза.

Депутаты Соликамской думы поддержали передачу электросетевого комплекса стоимостью 1 млрд рублей в собственность Пермского края. Решение было принято на заседании 6 апреля. Об этом сообщил источник в думе. «Депутаты согласились передать МУП „Городские коммунальные электрические сети“, которое владеет имуществом, в собственность края», — отметил источник. Спикер думы Соликамска Игорь Мингазеев не смог прокомментировать решение, сославшись на занятость. По данным telegram-канала «Реальная Пермь», из 22 депутатов, присутствующих на заседании, 18 поддержали передачу, трое выступили против, один воздержался. Управлять сетями будет ПКГУП «Краевые электрические сети», руководителем которого является бывший директор «Пермэнерго» Вадим Локтин. Альтернативой было предложение «МРСК Урала», которые хотели взять сети в концессию. Ранее URA.RU сообщало о том, что МРСК судились с мэрией Соликамска из-за расторжения договора аренды электросетевого комплекса. Решение о передаче имущества в краевую собственность депутаты приняли с третьего раза.