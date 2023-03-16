Власти Соликамска откладывают вопрос о передаче электросетей Пермскому краю

17 марта 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Спор об электрическом хозяйстве Соликамска продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Соликамска Пермского края отозвало свое требование к депутатам гордумы собраться на внеочередное заседания для передачи МУП «Городские коммунальные электрические сети» региональным властям. Документ и. о. главы Соликамского округа Андрей Швецов направил на имя спикера думы Игоря Мингазеева, сообщил источник URA.RU. «Прошу отозвать требование от 14 марта о созыве внеочередного заседания думы Соликамского городского округа по рассмотрению проекта решения „О безвозмездной передаче из муниципальной собственности Соликамского городского округа в государственную собственность Пермского края МУП ‚Городские коммунальные электрические сети‘, — говорится в обращении. Документ есть в распоряжении URA.RU. Внеочередное заседание должно было состояться 23 марта, сообщал 16 марта депутат думы Соликамска Евгений Гааг. Сам он выступает против такого решения. По его словам, МУП «ГКЭС» «одно из немногих муниципальных предприятий, которое приносит доход в бюджет города». В декабре 2022 года законодательное собрание Прикамья приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению муниципалитетов на уровень региона. Пока «Краевым электрическим сетям» передали только имущество МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети».

Руководство Соликамска Пермского края отозвало свое требование к депутатам гордумы собраться на внеочередное заседания для передачи МУП «Городские коммунальные электрические сети» региональным властям. Документ и. о. главы Соликамского округа Андрей Швецов направил на имя спикера думы Игоря Мингазеева, сообщил источник URA.RU. «Прошу отозвать требование от 14 марта о созыве внеочередного заседания думы Соликамского городского округа по рассмотрению проекта решения „О безвозмездной передаче из муниципальной собственности Соликамского городского округа в государственную собственность Пермского края МУП ‚Городские коммунальные электрические сети‘, — говорится в обращении. Документ есть в распоряжении URA.RU. Внеочередное заседание должно было состояться 23 марта, сообщал 16 марта депутат думы Соликамска Евгений Гааг. Сам он выступает против такого решения. По его словам, МУП «ГКЭС» «одно из немногих муниципальных предприятий, которое приносит доход в бюджет города». В декабре 2022 года законодательное собрание Прикамья приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению муниципалитетов на уровень региона. Пока «Краевым электрическим сетям» передали только имущество МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети».