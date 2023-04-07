Екатеринбуржцы массово скупают продукты здорового питания

Екатеринбуржцы начали покупать спортивное питание чаще на 182% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

За 2022 год жители Екатеринбурга скупили продуктов здорового питания на 50% больше, чем годом ранее. Исследованиями аналитиков поделились с корреспондентом URA.RU в пресс-службе «СберМаркет».

«В 2022 году жители уральской столицы стали на 29% чаще покупать орехи. Спрос на батончики вырос на 14%. Горожане начали проявлять повышенный интерес к спортивному питанию — его стали класть в онлайн-корзины на 182% чаще, чем годом ранее», — сказано в сообщении. По данным аналитиков сервиса, чаще всего екатеринбуржцы покупают спортивное питание для увеличения мышечной массы и повышения энергии. В топе по количеству продаж оказались протеин, энергетик и гейнер.

Также в список популярных товаров вошли травяные чаи. «За первый квартал 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, спрос в аптеках на чаи и и растворимые напитки вырос в четыре раза. Чаще всего жители города покупают успокаивающие чаи», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что общие траты на ведение здорового образа жизни в Свердловской области за год увеличились на 6,4%. Заметнее всего подорожали замороженные овощи.