06 апреля 2023

В Свердловской области взлетели цены на здоровый образ жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, тренажерный зал, спорт, фитнес, спортзал, беговая дорожка, зож, бег
Траты на ЗОЖ в Свердловской области выросли на 6,4% Фото:

Общие траты на ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) в Свердловской области за год увеличились на 6,4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского главного управления Банка России».

«Из-за роста стоимости обслуживания импортного холодильного оборудования и индексации тарифов на коммунальные услуги подорожали замороженные овощи. Также выросли в цене на четверть бананы — из-за удлинения логистических цепочек поставки. Стоимость месяца занятий в бассейне за год выросла на 7%», — сказано в сообщении. Несмотря на это, некоторые продукты для правильного питания подешевели по сравнению с прошлым годом: капуста (-54%), гречка (-21%) и курица (-6%).

Также из-за ухода крупных сетей по продаже спорттоваров с российского рынка за год подорожали спортивные костюмы (на 23%) и кроссовки (на 6%). А вот смарт-часы по сравнению с прошлым годом, наоборот, подешевели на 21%.

В среднем, траты на ведение ЗОЖ в регионе за год выросли на 6,4%. Это почти на пять процентных пунктов ниже, чем уровень годовой инфляции в регионе (11,3%).

Ранее URA.RU сообщало, что почти половина населения Свердловской области придерживаются ЗОЖ. Менее 10% жителей региона даже не думают о подобном образе жизни.

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Общие траты на ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) в Свердловской области за год увеличились на 6,4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского главного управления Банка России». «Из-за роста стоимости обслуживания импортного холодильного оборудования и индексации тарифов на коммунальные услуги подорожали замороженные овощи. Также выросли в цене на четверть бананы — из-за удлинения логистических цепочек поставки. Стоимость месяца занятий в бассейне за год выросла на 7%», — сказано в сообщении. Несмотря на это, некоторые продукты для правильного питания подешевели по сравнению с прошлым годом: капуста (-54%), гречка (-21%) и курица (-6%). Также из-за ухода крупных сетей по продаже спорттоваров с российского рынка за год подорожали спортивные костюмы (на 23%) и кроссовки (на 6%). А вот смарт-часы по сравнению с прошлым годом, наоборот, подешевели на 21%. В среднем, траты на ведение ЗОЖ в регионе за год выросли на 6,4%. Это почти на пять процентных пунктов ниже, чем уровень годовой инфляции в регионе (11,3%). Ранее URA.RU сообщало, что почти половина населения Свердловской области придерживаются ЗОЖ. Менее 10% жителей региона даже не думают о подобном образе жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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