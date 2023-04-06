В Свердловской области взлетели цены на здоровый образ жизни

07 апреля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Траты на ЗОЖ в Свердловской области выросли на 6,4% Фото: Размик Закарян © URA.RU Общие траты на ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) в Свердловской области за год увеличились на 6,4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского главного управления Банка России». «Из-за роста стоимости обслуживания импортного холодильного оборудования и индексации тарифов на коммунальные услуги подорожали замороженные овощи. Также выросли в цене на четверть бананы — из-за удлинения логистических цепочек поставки. Стоимость месяца занятий в бассейне за год выросла на 7%», — сказано в сообщении. Несмотря на это, некоторые продукты для правильного питания подешевели по сравнению с прошлым годом: капуста (-54%), гречка (-21%) и курица (-6%). Также из-за ухода крупных сетей по продаже спорттоваров с российского рынка за год подорожали спортивные костюмы (на 23%) и кроссовки (на 6%). А вот смарт-часы по сравнению с прошлым годом, наоборот, подешевели на 21%. В среднем, траты на ведение ЗОЖ в регионе за год выросли на 6,4%. Это почти на пять процентных пунктов ниже, чем уровень годовой инфляции в регионе (11,3%). Ранее URA.RU сообщало, что почти половина населения Свердловской области придерживаются ЗОЖ. Менее 10% жителей региона даже не думают о подобном образе жизни.

Общие траты на ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) в Свердловской области за год увеличились на 6,4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского главного управления Банка России». «Из-за роста стоимости обслуживания импортного холодильного оборудования и индексации тарифов на коммунальные услуги подорожали замороженные овощи. Также выросли в цене на четверть бананы — из-за удлинения логистических цепочек поставки. Стоимость месяца занятий в бассейне за год выросла на 7%», — сказано в сообщении. Несмотря на это, некоторые продукты для правильного питания подешевели по сравнению с прошлым годом: капуста (-54%), гречка (-21%) и курица (-6%). Также из-за ухода крупных сетей по продаже спорттоваров с российского рынка за год подорожали спортивные костюмы (на 23%) и кроссовки (на 6%). А вот смарт-часы по сравнению с прошлым годом, наоборот, подешевели на 21%. В среднем, траты на ведение ЗОЖ в регионе за год выросли на 6,4%. Это почти на пять процентных пунктов ниже, чем уровень годовой инфляции в регионе (11,3%). Ранее URA.RU сообщало, что почти половина населения Свердловской области придерживаются ЗОЖ. Менее 10% жителей региона даже не думают о подобном образе жизни.