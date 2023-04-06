Пермские ученые предложили утилизировать мусор в соляных шахтах

Твердые бытовые отходы ученые предлагают складировать в соляные шахты Фото: Илья Московец © URA.RU

Новый способ утилизации отходов предложили ученые Пермского Политеха (ПНИПУ). Технология специалистов вуза предполагает размещение мусора в старых соляных шахтах. Речь о твердых бытовых отходах, которые образуются в процессе жизнедеятельности людей.

«Это пищевые отходы, бумага, дерево, металлы, пластик, стекло, часть которых не подлежат переработке. Сейчас их складируют на полигонах, закапывают или сжигают, что наносит вред экологии. Исследователи рекомендуют помещать такой мусор в соляные шахты, которых на территории РФ большое количество. В них отходы будут находиться, как в банке и не смогут нанести ущерба», — сообщили в пресс-службе вуза.

По мнению ученых, их разработка позволит сократить число мусорных полигонов и улучшить экологическую обстановку. Кроме того, благодаря новой методике складирования отходов, сократятся расходы горнодобывающих компаний на уже выработанных участках шахт.

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