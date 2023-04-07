В Екатеринбурге на пять часов задержали рейс в Казахстан

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings, ssj100-95b
Пассажиры ожидали вылет рейса из Екатеринбурга в Алматы более пяти часов Фото:

Рейс по маршруту Екатеринбург — Алматы (Казахстан) задержан на пять с половиной часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1083 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Алматы должен был вылететь 7 апреля в 17:05, однако из-за задержки вылетел только в 22:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. С чем именно связана задержка не указано.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) пояснили, что задержка была из-за позднего прибытия воздушного судна. «Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг», — добавили в пресс-службе ведомства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс по маршруту Екатеринбург — Алматы (Казахстан) задержан на пять с половиной часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1083 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Алматы должен был вылететь 7 апреля в 17:05, однако из-за задержки вылетел только в 22:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. С чем именно связана задержка не указано. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) пояснили, что задержка была из-за позднего прибытия воздушного судна. «Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг», — добавили в пресс-службе ведомства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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