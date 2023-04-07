В Екатеринбурге на пять часов задержали рейс в Казахстан

07 апреля 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Пассажиры ожидали вылет рейса из Екатеринбурга в Алматы более пяти часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс по маршруту Екатеринбург — Алматы (Казахстан) задержан на пять с половиной часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1083 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Алматы должен был вылететь 7 апреля в 17:05, однако из-за задержки вылетел только в 22:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. С чем именно связана задержка не указано. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) пояснили, что задержка была из-за позднего прибытия воздушного судна. «Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг», — добавили в пресс-службе ведомства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово .

Рейс по маршруту Екатеринбург — Алматы (Казахстан) задержан на пять с половиной часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1083 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Алматы должен был вылететь 7 апреля в 17:05, однако из-за задержки вылетел только в 22:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. С чем именно связана задержка не указано. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) пояснили, что задержка была из-за позднего прибытия воздушного судна. «Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг», — добавили в пресс-службе ведомства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен. .