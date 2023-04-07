Супруга челябинского военнослужащего лично доставила посылку на фронт

Груз ехал на передовую около недели Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Супруга бойца из Миасса (Челябинская область) лично доставила на фронт посылку для мужа и его сослуживцев. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях.

«Организатором сбора и поездки стала супруга военного, проходящего службу в зоне специальной военной операции. Она вместе с председателем городского совета ветеранов лично поехала сопровождать груз», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Груз был отправлен неделю назад. В субботу он достиг места назначения. На фронт также своим ходом прибыли два автомобиля УАЗ, которые волонтеры закупили на собранные средства.

Ранее за свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Они регулярно помогают бойцам с нужными им вещами.