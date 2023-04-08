Челябинские полицейские возбудили шесть дел в отношении бухгалтера-расхитительницы

Похищенные у организации деньги бухгалтер отправляла на свою банковскую карту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские Магнитогорска Челябинской области установили факты хищения бухгалтером денег с расчетного счета своей организации. Об этом сообщило ГУ МВД по региону.

«Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Магнитогорску установлены факты хищения денег одной из коммерческих организаций. Предварительно установлено, что с расчетного счета предприятия пропали около 170 тысяч рублей. В совершении преступления подозревается 56-летний бухгалтер организации», — сообщает пресс-служба областной полиции.

Как рассказали полицейские, похищенные из кассы деньги женщина переводила на свою банковскую карту. По имеющимся данным, противоправной деятельностью бухгалтер организации занималась на протяжении трех лет.

Следствием магнитогорского УМВД были возбуждены шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Продолжается дальнейшая работа следствия, направленная на установление ее причастности к другим эпизодам хищений.

Ранее, как сообщало URA.RU, челябинец похитил у «Альфа-банка» более 40 миллионов рублей. Мужчина был задержан. В настоящее время по материалам УФСБ и ГУ МВД по региону в отношении задержанного и его возможных сообщников возбуждено и расследуются пять уголовных дел.