Челябинцев стали приглашать работать за рубежом

13 апреля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Челябинцами заинтересовались иностранные работодатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области стали приглашать на работу за рубеж. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в первом квартале поступило 1,4 тысячи таких приглашений. «Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили 1,4 тысячи резюме, созданных соискателями из Челябинской области. В основном приглашали работать в страны СНГ», — отметили специалисты сервиса. Чаще всего челябинцев звали работать в Казахстан (41%), Беларусь (21%), Грузию (7%). Также приглашения соискателям поступили из Узбекистана, Кыргызстана, Турции, США, Армении, Германии, ОАЭ и Китая. В HeadHunter отметили, что из набора специализаций наибольшим спросом у работодателей пользуются менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, операторы кол-центров, SMM-менеджеры, преподаватели и секретари. Интерес к российским гражданам стали проявлять даже работодатели тех стран, которые раньше интересовались ими в единичных случаях. Так, спрос вырос до десятков специалистов, которых ждут в Греции, Марокко, Египте, Люксембурге, Вьетнаме, Словении, Венгрии и Португалии. Одновременно наметилась противоположная тенденция. В первом квартале ни одного предложения не поступило из таких стран как Бангладеш, Норвегия и Исландия. В январе—марте 2022 года количество приглашений оттуда достигало в пределах РФ нескольких сотен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Челябинской области стали приглашать на работу за рубеж. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в первом квартале поступило 1,4 тысячи таких приглашений. «Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили 1,4 тысячи резюме, созданных соискателями из Челябинской области. В основном приглашали работать в страны СНГ», — отметили специалисты сервиса. Чаще всего челябинцев звали работать в Казахстан (41%), Беларусь (21%), Грузию (7%). Также приглашения соискателям поступили из Узбекистана, Кыргызстана, Турции, США, Армении, Германии, ОАЭ и Китая. В HeadHunter отметили, что из набора специализаций наибольшим спросом у работодателей пользуются менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, операторы кол-центров, SMM-менеджеры, преподаватели и секретари. Интерес к российским гражданам стали проявлять даже работодатели тех стран, которые раньше интересовались ими в единичных случаях. Так, спрос вырос до десятков специалистов, которых ждут в Греции, Марокко, Египте, Люксембурге, Вьетнаме, Словении, Венгрии и Португалии. Одновременно наметилась противоположная тенденция. В первом квартале ни одного предложения не поступило из таких стран как Бангладеш, Норвегия и Исландия. В январе—марте 2022 года количество приглашений оттуда достигало в пределах РФ нескольких сотен.