12 апреля 2023

Челябинцев стали приглашать работать за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, багаж, путешествие, пассажир, чемодан, стойка регистрации, аэропорт игорь курчатов
Челябинцами заинтересовались иностранные работодатели Фото:

Жителей Челябинской области стали приглашать на работу за рубеж. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в первом квартале поступило 1,4 тысячи таких приглашений.

«Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили 1,4 тысячи резюме, созданных соискателями из Челябинской области. В основном приглашали работать в страны СНГ», — отметили специалисты сервиса.

Чаще всего челябинцев звали работать в Казахстан (41%), Беларусь (21%), Грузию (7%). Также приглашения соискателям поступили из Узбекистана, Кыргызстана, Турции, США, Армении, Германии, ОАЭ и Китая. В HeadHunter отметили, что из набора специализаций наибольшим спросом у работодателей пользуются менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, операторы кол-центров, SMM-менеджеры, преподаватели и секретари.

Интерес к российским гражданам стали проявлять даже работодатели тех стран, которые раньше интересовались ими в единичных случаях. Так, спрос вырос до десятков специалистов, которых ждут в Греции, Марокко, Египте, Люксембурге, Вьетнаме, Словении, Венгрии и Португалии.

Одновременно наметилась противоположная тенденция. В первом квартале ни одного предложения не поступило из таких стран как Бангладеш, Норвегия и Исландия. В январе—марте 2022 года количество приглашений оттуда достигало в пределах РФ нескольких сотен.

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Жителей Челябинской области стали приглашать на работу за рубеж. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в первом квартале поступило 1,4 тысячи таких приглашений. «Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили 1,4 тысячи резюме, созданных соискателями из Челябинской области. В основном приглашали работать в страны СНГ», — отметили специалисты сервиса. Чаще всего челябинцев звали работать в Казахстан (41%), Беларусь (21%), Грузию (7%). Также приглашения соискателям поступили из Узбекистана, Кыргызстана, Турции, США, Армении, Германии, ОАЭ и Китая. В HeadHunter отметили, что из набора специализаций наибольшим спросом у работодателей пользуются менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, операторы кол-центров, SMM-менеджеры, преподаватели и секретари. Интерес к российским гражданам стали проявлять даже работодатели тех стран, которые раньше интересовались ими в единичных случаях. Так, спрос вырос до десятков специалистов, которых ждут в Греции, Марокко, Египте, Люксембурге, Вьетнаме, Словении, Венгрии и Португалии. Одновременно наметилась противоположная тенденция. В первом квартале ни одного предложения не поступило из таких стран как Бангладеш, Норвегия и Исландия. В январе—марте 2022 года количество приглашений оттуда достигало в пределах РФ нескольких сотен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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