Челябинский депутат Ботов поддержал повышение штрафов за продажу табака и вейпов детям

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов выступил за ужесточение наказания за продажу несовершеннолетним табачной продукции, электронных сигарет и кальянов. Как он сообщил URA.RU, повышение штрафов до двух миллионов рублей станет эффективной мерой для защиты здоровья молодежи.
«Правильное решение. Употребление табака, вейпов и кальянов подрывает здоровье молодых людей, что противоречит нашей национальной политике. Я думаю, что увеличение суммы штрафа за подобные правонарушения повлияет на продавцов данной продукции», — заявил Ботов.
Ботов подчеркнул, что значительное увеличение размера санкций станет сдерживающим фактором для продавцов, предотвращая продажу запрещенных товаров. Депутат также рассказал, что часто возле табачных лавок встречал детей, которые просят взрослых купить им жидкость или электронные сигареты.
«Сам не раз встречал несовершеннолетних, которые возле табачных магазинов просят взрослых купить им жидкость или вейп. Всегда им отказывал и рекомендовал не курить», — поделился Ботов.
Покупка табачной продукции детям третьими лицами — это тоже нарушение закона. Депутат Ботов отметил важность информирования граждан о такой ответственности, поскольку защита детей от вредных привычек — задача не только продавцов, но и всех взрослых.
Как сообщало URA.RU ранее, штраф за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов повысили до двух миллионов рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 3 февраля.
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