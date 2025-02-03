03 февраля 2025

На площади Революции в Челябинске после оттепели снова открыли ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок снова доступен для гостей
Ледовый городок снова доступен для гостей Фото:

В Челябинске с возвращением морозов после оттепели снова открыли ледовый городок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции снова ждет своих посетителей. Городок работает с 8:00 до 23:00 ежедневно», — сообщили в мэрии.

Городок был закрыт 1 февраля из-за плюсовых температур. По той же причине демонтировали ледовый городок в Копейске. Также процесс демонтажа начали в Магнитогорске.

Отрицательные температуры вернулись в Челябинск 4 февраля. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни плюсовые температуры в регионе не ожидаются.

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В Челябинске с возвращением морозов после оттепели снова открыли ледовый городок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции снова ждет своих посетителей. Городок работает с 8:00 до 23:00 ежедневно», — сообщили в мэрии. Городок был закрыт 1 февраля из-за плюсовых температур. По той же причине демонтировали ледовый городок в Копейске. Также процесс демонтажа начали в Магнитогорске. Отрицательные температуры вернулись в Челябинск 4 февраля. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни плюсовые температуры в регионе не ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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