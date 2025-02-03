На площади Революции в Челябинске после оттепели снова открыли ледовый городок

В Челябинске с возвращением морозов после оттепели снова открыли ледовый городок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции снова ждет своих посетителей. Городок работает с 8:00 до 23:00 ежедневно», — сообщили в мэрии.
Городок был закрыт 1 февраля из-за плюсовых температур. По той же причине демонтировали ледовый городок в Копейске. Также процесс демонтажа начали в Магнитогорске.
Отрицательные температуры вернулись в Челябинск 4 февраля. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни плюсовые температуры в регионе не ожидаются.
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