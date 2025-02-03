Бойцы поблагодарили школьницу-волонтера из Миасса за новогодний плакат

Бойцы отдельной штурмовой бригады поблагодарили школьницу-волонтера из города Миасса Челябинской области за плакат с новогодними пожеланиями. В ответном видео они пожелали 11-летней Стеше мирного неба над головой и быть здоровой.
«Дорогая Стеша, спасибо большое тебе за новогодний подарок! Очень приятно! Что хотелось бы пожелать тебе в Новом году? Мирного неба! Не болей, самое главное!» — поблагодарил штурмовик девочку из Миасса, пишет издание «Миасский рабочий».
11-летняя Стеша вместе с мамой и тетей активно помогает фронту и мирным жителям Донбасса. На этот раз девочка нарисовала бойцам плакат с фронтовым Дедом Морозом и новогодней елкой, а также собрала у присутствующих во время погрузки новогодние пожелания бойцам.
Детский рисунок и снегиря из ваты, которого Стеша сделала своими руками, бойцам вместе с гуманитарным грузом передал председатель городского Совета ветеранов Виль Фаттахов. Детский искренний рисунок украсил стену временного места размещения штурмовиков.
Из Челябинска ранее в зону СВО отправилась колонна с дронами и медикаментами. В груз включили медикаменты, беспилотники, средства связи и предметы быта, сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин. Отправку организовали Челябинская епархия и Союз ветеранов спецназа ГРУ.
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