Заслуженный художник России Егаков не смог получить место в интернате Челябинска

04 февраля 2025 в 11:35 Размер текста - 17 +

Мужчина нуждается в круглосуточном уходе (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заслуженный художник России Юрий Егаков, страдающий болезнью Альцгеймера, не может получить место в интернате в Челябинской области. Супруга Александра Павловна, которая за ним ухаживает, сейчас сама остро нуждается в медицинской помощи, рассказала она журналистам. «Год назад я обратилась [в дом престарелых], когда поняла, что у меня со здоровьем большие проблемы. Долго я ко всем ходила, просила, документы собрала, после этого мне сказали, что нужно еще заключение комиссии. Потом мне звонят, говорят: „Все, вас зарегистрировали. Номер вашей очереди — 171-й“», — рассказала Александра Павловна, пишет сайт «74.ру». Егаков — заслуженный художник России, был председателем регионального Союза художников в самые тяжелые 90-е годы, и смог отстоять здания мастерских. В 65 лет еще делал выставку, говорит жена. Здоровье 76-летнего Юрия Владимировича пошатнулось восемь лет назад, когда стали появляться первые признаки болезни Альцгеймера. Сначала ему помогали капельницы и уколы, но три года назад он слег и сейчас полностью неподвижен, не может даже повернуться в постели самостоятельно. Кроме супруги ухаживать за ним некому. Сын погиб, когда ему было 29 лет. Детей у сына не было. Сейчас самой женщине остро нужна помощь — из-за остеоартроза пальцы на правой руке почти не разгибаются, а имеющиеся заболевания глаз могут грозить полной потерей зрения. Александра Павловна хотела решить вопрос с временным круглосуточным пребыванием мужа в доме престарелых, но там они на очереди только 171-е. Тогда она в декабре обратилась на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и им нашли место в Верхнеуральске, который находится в 240 километрах от Челябинска. «Я его туда просто не довезу живым. И я туда ездить не смогу. Я ведь не хочу от него избавиться, я хочу, чтобы и я пожила еще, и он был при уходе», — говорит супруга художника. Через министерство социальных отношений Челябинской области для мужчины удалось найти место в геронтологическом центре на Хохрякова, 17. Егаковы в очереди первые, но конкретный срок госпитализации пока не назван, говорит Александра Павловна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный художник России Юрий Егаков, страдающий болезнью Альцгеймера, не может получить место в интернате в Челябинской области. Супруга Александра Павловна, которая за ним ухаживает, сейчас сама остро нуждается в медицинской помощи, рассказала она журналистам. «Год назад я обратилась [в дом престарелых], когда поняла, что у меня со здоровьем большие проблемы. Долго я ко всем ходила, просила, документы собрала, после этого мне сказали, что нужно еще заключение комиссии. Потом мне звонят, говорят: „Все, вас зарегистрировали. Номер вашей очереди — 171-й“», — рассказала Александра Павловна, пишет сайт «74.ру». Егаков — заслуженный художник России, был председателем регионального Союза художников в самые тяжелые 90-е годы, и смог отстоять здания мастерских. В 65 лет еще делал выставку, говорит жена. Здоровье 76-летнего Юрия Владимировича пошатнулось восемь лет назад, когда стали появляться первые признаки болезни Альцгеймера. Сначала ему помогали капельницы и уколы, но три года назад он слег и сейчас полностью неподвижен, не может даже повернуться в постели самостоятельно. Кроме супруги ухаживать за ним некому. Сын погиб, когда ему было 29 лет. Детей у сына не было. Сейчас самой женщине остро нужна помощь — из-за остеоартроза пальцы на правой руке почти не разгибаются, а имеющиеся заболевания глаз могут грозить полной потерей зрения. Александра Павловна хотела решить вопрос с временным круглосуточным пребыванием мужа в доме престарелых, но там они на очереди только 171-е. Тогда она в декабре обратилась на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и им нашли место в Верхнеуральске, который находится в 240 километрах от Челябинска. «Я его туда просто не довезу живым. И я туда ездить не смогу. Я ведь не хочу от него избавиться, я хочу, чтобы и я пожила еще, и он был при уходе», — говорит супруга художника. Через министерство социальных отношений Челябинской области для мужчины удалось найти место в геронтологическом центре на Хохрякова, 17. Егаковы в очереди первые, но конкретный срок госпитализации пока не назван, говорит Александра Павловна.