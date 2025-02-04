Челябинцам дали совет, как избежать отключения старых лифтов

В Челябинске отключат старые лифты, если жильцы не подадут заявку на технадзор

04 февраля 2025 в 16:34 Размер текста - 17 +

По регламенту срок службы лифтов составляет 25 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 15 февраля отключат лифты, которые отработали 25-летний срок службы. Об этом предупредил гендиректор регионального Фонда капремонта Виктор Тихоненко. Если управляющие компании успеют провести техническое освидетельствование оборудования, то срок работы лифта продлят до 2030 года, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс». «Все лифтовое оборудование, у которого срок уже вышел, должно обязательно пройти полное техническое освидетельствование, по итогом которого специализированной организацией и будет приниматься решение о возможности его эксплуатации», — заявил Тихоненко. Для этого инициативной группе жителей нужно подать заявление в управляющую компанию. Эксперт отметил, что в регионе уже несколько лет проводится поэтапная замена лифтов, сейчас работа на разных стадиях ведется по 508 объектам. Еще 400 стоят в очереди на текущий год. Самыми проблемными в этом плане оказались 767 лифтов в домах, где жители копят на капремонт на спецсчетах. Так как лифт — очень дорогая покупка, зачастую деньги на его замену не удается накопить годами, а в доме их обычно несколько. Тихоненко добавил, что лифты нужно останавливать по требованию регламента Таможенного союза. В данный момент за лифтовое оборудование отвечает управляющая компания, а не собственники. Само освидетельствование длится недолго, в течение одного дня, при этом профильных компаний достаточно, чтобы успеть провести проверки всем старым лифтам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 15 февраля отключат лифты, которые отработали 25-летний срок службы. Об этом предупредил гендиректор регионального Фонда капремонта Виктор Тихоненко. Если управляющие компании успеют провести техническое освидетельствование оборудования, то срок работы лифта продлят до 2030 года, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс». «Все лифтовое оборудование, у которого срок уже вышел, должно обязательно пройти полное техническое освидетельствование, по итогом которого специализированной организацией и будет приниматься решение о возможности его эксплуатации», — заявил Тихоненко. Для этого инициативной группе жителей нужно подать заявление в управляющую компанию. Эксперт отметил, что в регионе уже несколько лет проводится поэтапная замена лифтов, сейчас работа на разных стадиях ведется по 508 объектам. Еще 400 стоят в очереди на текущий год. Самыми проблемными в этом плане оказались 767 лифтов в домах, где жители копят на капремонт на спецсчетах. Так как лифт — очень дорогая покупка, зачастую деньги на его замену не удается накопить годами, а в доме их обычно несколько. Тихоненко добавил, что лифты нужно останавливать по требованию регламента Таможенного союза. В данный момент за лифтовое оборудование отвечает управляющая компания, а не собственники. Само освидетельствование длится недолго, в течение одного дня, при этом профильных компаний достаточно, чтобы успеть провести проверки всем старым лифтам.