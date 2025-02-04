Спикер гордумы Челябинска: решение президента спасет от нарастающей катастрофы

Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков поддержал подписанный президентом Владимиром Путиным закон, кратно увеличивающий штраф за продажу детям сигарет и вейпов. По мнению Буякова, увеличение штрафов поможет бороться с нарастающей катастрофой.
«Во время своей работы в законодательном собрании я был одним из инициаторов введения в регионе запрета на продажу вейпов несовершеннолетним. Однако некоторые ушлые продавцы обходили закон как могли, а если их ловили, платили штрафы и работали дальше. Штрафы были невелики. А катастрофа нарастала. Уже два года назад профилактический осмотр и мониторинг среди 700 учащихся школ показал положительный результат на потребление никотина у 32% мальчиков и 26% девочек», — сообщил Буяков в своем telegram-канале.
Буяков добавил, что не может не приветствовать решение об увеличении штрафов. Он выразил надежду, повышение уровня ответственности за продажу детям табака, вейпов и кальянов решит проблему.
Как сообщало URA.RU ранее, штраф за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов повысили до двух миллионов рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 3 февраля.
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