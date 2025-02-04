Путин наградил директора АО «Конар» орденом Почета

Президент Владимир Путин наградил гендиректора челябинского АО «Конар» Валерия Бондаренко орденом Почета. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
«О награждении государственными наградами Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Бондаренко Валерия Вячеславовича — генерального директора акционерного общества „Конар“, Челябинская область», — говорится в документе. Летом прошлого года губернатор Алексей Текслер наградил Бондаренко медалью «За вклад в развитие Челябинской области».
Год назад предприятие посетил Владимир Путин. На заводе он пообщался с сотрудниками предприятия и студентами.
Группа «Конар», основанная в 1991 году, — одно из самых высокотехнологичных и молодых предприятий Челябинска. Спустя 33 года в холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!