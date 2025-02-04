Путин наградил директора АО «Конар» орденом Почета

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В феврале 2024 года предприятие посетил президент РФ
В феврале 2024 года предприятие посетил президент РФ Фото:

Президент Владимир Путин наградил гендиректора челябинского АО «Конар» Валерия Бондаренко орденом Почета. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«О награждении государственными наградами Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Бондаренко Валерия Вячеславовича — генерального директора акционерного общества „Конар“, Челябинская область», — говорится в документе. Летом прошлого года губернатор Алексей Текслер наградил Бондаренко медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Год назад предприятие посетил Владимир Путин. На заводе он пообщался с сотрудниками предприятия и студентами.

Группа «Конар», основанная в 1991 году, — одно из самых высокотехнологичных и молодых предприятий Челябинска. Спустя 33 года в холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности.

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Президент Владимир Путин наградил гендиректора челябинского АО «Конар» Валерия Бондаренко орденом Почета. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. «О награждении государственными наградами Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Бондаренко Валерия Вячеславовича — генерального директора акционерного общества „Конар“, Челябинская область», — говорится в документе. Летом прошлого года губернатор Алексей Текслер наградил Бондаренко медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Год назад предприятие посетил Владимир Путин. На заводе он пообщался с сотрудниками предприятия и студентами. Группа «Конар», основанная в 1991 году, — одно из самых высокотехнологичных и молодых предприятий Челябинска. Спустя 33 года в холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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