Свердловская сеть пиццерий закрыла филиал в Челябинске

В центре Челябинска закрылась пиццерия Pizza Mia
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Pizza Mia проработала в центре Челябинска 22 года
Pizza Mia проработала в центре Челябинска 22 года Фото:

В центре Челябинска прекратила работу точка франшизы Pizza Mia, принадлежащей свердловскому бизнесмену Константину Варзакову. О причинах закрытия пока неизвестно.

«Временно не работает», — сообщается на сервисе «2ГИС». Накануне с фасада здания сняли вывеску, 3 февраля там находились рабочие.

URA.RU направило письменный запрос компании «Фридей-Е», которой принадлежит бренд Pizza Mia, с просьбой прокомментировать причины закрытия. До 2005 года сеть была открыла в Екатеринбурге и Тюмени под брендом «Фридей», однако название сменили, а к 2025 году точки открылись в 13 городах страны.

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В центре Челябинска прекратила работу точка франшизы Pizza Mia, принадлежащей свердловскому бизнесмену Константину Варзакову. О причинах закрытия пока неизвестно. «Временно не работает», — сообщается на сервисе «2ГИС». Накануне с фасада здания сняли вывеску, 3 февраля там находились рабочие. URA.RU направило письменный запрос компании «Фридей-Е», которой принадлежит бренд Pizza Mia, с просьбой прокомментировать причины закрытия. До 2005 года сеть была открыла в Екатеринбурге и Тюмени под брендом «Фридей», однако название сменили, а к 2025 году точки открылись в 13 городах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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