Свердловская сеть пиццерий закрыла филиал в Челябинске

В центре Челябинска прекратила работу точка франшизы Pizza Mia, принадлежащей свердловскому бизнесмену Константину Варзакову. О причинах закрытия пока неизвестно.
«Временно не работает», — сообщается на сервисе «2ГИС». Накануне с фасада здания сняли вывеску, 3 февраля там находились рабочие.
URA.RU направило письменный запрос компании «Фридей-Е», которой принадлежит бренд Pizza Mia, с просьбой прокомментировать причины закрытия. До 2005 года сеть была открыла в Екатеринбурге и Тюмени под брендом «Фридей», однако название сменили, а к 2025 году точки открылись в 13 городах страны.
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