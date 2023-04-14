В Свердловской области разыскивают 50-летнего мужчину

14 апреля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Попавший мужчина был спокойным и бесконфликтным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пропал 50-летний Сергей Корякин, который ушел из дома 13 апреля, и с тех пор его никто не видел. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Корякин Сергей Владимирович, 50 лет. Вчера утром он вышел из дома и с тех пор о нем нет никакой информации. Телефон отключен. О Сергее все отзываются только положительно, ранее он никогда не пропадал», — рассказали поисковики. Родственники мужчины — жена и пожилая мать, не понимают, почему он ушел из дома. Никаких предпосылок этому не было, как и скандалов. «Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям: возможно вы видели его в общественном транспорте, встречали в магазине или на улицах. Возможно, прямо сейчас он едет с вами в одном автобусе или вагоне электрички», — заявили в поисковом отряде. Всех, кто видел Сергея, просят позвонить на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» по телефону: 8 (800) 700-54-52. Ранее в Каменске-Уральском 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин, который передвигается на костылях. Вместе с ним потерялся стаффордширский терьер. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В Екатеринбурге пропал 50-летний Сергей Корякин, который ушел из дома 13 апреля, и с тех пор его никто не видел. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Корякин Сергей Владимирович, 50 лет. Вчера утром он вышел из дома и с тех пор о нем нет никакой информации. Телефон отключен. О Сергее все отзываются только положительно, ранее он никогда не пропадал», — рассказали поисковики. Родственники мужчины — жена и пожилая мать, не понимают, почему он ушел из дома. Никаких предпосылок этому не было, как и скандалов. «Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям: возможно вы видели его в общественном транспорте, встречали в магазине или на улицах. Возможно, прямо сейчас он едет с вами в одном автобусе или вагоне электрички», — заявили в поисковом отряде. Всех, кто видел Сергея, просят позвонить на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» по телефону: 8 (800) 700-54-52. Ранее в Каменске-Уральском 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин, который передвигается на костылях. Вместе с ним потерялся стаффордширский терьер.