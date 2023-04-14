В Ханты-Мансийске появится технологический центр с передовыми технологиями

Максим Ряшин отметил важность проекта Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин на встрече с представителями компаний ПАО «Газпром нефть» Владимиром Ерченко и ООО «Газпромнефть-Хантос» Ильей Харебиным обсудил строительство технологического центра. Мэр отметил, что в здании будут сосредоточены передовые технологии.

«Обсудили строительство современного технологического центра площадью почти 15 тысяч квадратных метров с офисными и жилыми помещениями, который появится в микрорайоне Западный. В новом здании будут сосредоточены передовые компетенции и технологии „Газпром нефти“. Они станут базовыми для создания эффективных методов разработки трудноизвлекаемых запасов», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

В центре разместится 70 квартир. Также при поддержке компании «Газпромнефть-Хантос» в Ханты-Мансийске обустроят велосквер.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО пригласили строить один из объектов научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте представителей Минобороны и дочернюю компанию «Росатома». Основным подрядчиком при строительстве Центра высоких биомедицинских технологий стала компания «Швабе».