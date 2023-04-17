Владельцы «Гринвича» подали иск к архитектурной студии на 24 млн рублей

Компания «Инвестторгстрой», принадлежащая владельцам ТЦ «Гринвич», подала исковое заявление о взыскании 24 млн рублей с архитектурной студии «Рок». Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
«Инвестторгстрой» пытается взыскать с архитектурной компании неустойку по договору 2019 года и «неосновательное обогащение» на 2,7 млн рублей. Общая сумма претензий — 24 млн рублей. «Рок», в свою очередь, подал встречный иск, в котором потребовал взыскать с «Инвестторгстрой» задолженность по разработке проекта 2,8 млн рублей и пять млн пени.
Суд оставил встречный иск без движения, так как он был оформлен с нарушениями. Ответчик должен устранить недостатки до 10 мая. Судебное разбирательство назначено на 26 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания «Гринвича» «Итс-Групп» подала иск в суд с просьбой арестовать счета бывшего арендатора — японского бренда Uniqlo. Суд отказался удовлетворять иск.
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