17 апреля 2023

Владельцы «Гринвича» подали иск к архитектурной студии на 24 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Инвестторгстрой» хочет взыскать 24 миллиона рублей с архитектурной компании «Рок»
Компания «Инвестторгстрой» хочет взыскать 24 миллиона рублей с архитектурной компании «Рок» Фото:

Компания «Инвестторгстрой», принадлежащая владельцам ТЦ «Гринвич», подала исковое заявление о взыскании 24 млн рублей с архитектурной студии «Рок». Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Инвестторгстрой» пытается взыскать с архитектурной компании неустойку по договору 2019 года и «неосновательное обогащение» на 2,7 млн рублей. Общая сумма претензий — 24 млн рублей. «Рок», в свою очередь, подал встречный иск, в котором потребовал взыскать с «Инвестторгстрой» задолженность по разработке проекта 2,8 млн рублей и пять млн пени.

Суд оставил встречный иск без движения, так как он был оформлен с нарушениями. Ответчик должен устранить недостатки до 10 мая. Судебное разбирательство назначено на 26 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания «Гринвича» «Итс-Групп» подала иск в суд с просьбой арестовать счета бывшего арендатора — японского бренда Uniqlo. Суд отказался удовлетворять иск.

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Компания «Инвестторгстрой», принадлежащая владельцам ТЦ «Гринвич», подала исковое заявление о взыскании 24 млн рублей с архитектурной студии «Рок». Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Инвестторгстрой» пытается взыскать с архитектурной компании неустойку по договору 2019 года и «неосновательное обогащение» на 2,7 млн рублей. Общая сумма претензий — 24 млн рублей. «Рок», в свою очередь, подал встречный иск, в котором потребовал взыскать с «Инвестторгстрой» задолженность по разработке проекта 2,8 млн рублей и пять млн пени. Суд оставил встречный иск без движения, так как он был оформлен с нарушениями. Ответчик должен устранить недостатки до 10 мая. Судебное разбирательство назначено на 26 мая. Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания «Гринвича» «Итс-Групп» подала иск в суд с просьбой арестовать счета бывшего арендатора — японского бренда Uniqlo. Суд отказался удовлетворять иск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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