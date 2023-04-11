11 апреля 2023

Суд отказался арестовывать счета японского бренда по иску «Гринвича»

© Служба новостей «URA.RU»
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Uniqlo. Пермь, uniqlo
Управляющая компания «Гринвича» переживает, что экс-арендатор, прекративший деятельность в России, сможет уклониться от выплаты долга — 47 млн рублей Фото:

Арбитражный суд Свердловской области отказал «Итс-Групп», которая является управляющей компанией «Гринвича», в принятии обеспечительных мер к ответчику — японскому бренду Uniqlo, арендовавшему помещения в торговом центре. Ранее УК просила наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества «Юникло рус». Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

«Итс-групп» просила взыскать с бывшего арендатора 47 млн рублей и одновременно с этим требовало принять обеспечительные меры — наложить арест на счета «Юникло рус», в том числе на деньги, которые будут поступать туда, а также на другое имущество компании, покрывающее сумму иска.

Суд отказал в удовлетворении заявления, хотя представители «Гринвича» аргументировали свою позицию тем, что ответчик, приостановивший коммерческую деятельность в России, сможет уклониться от уплаты задолженности. Представители «Гринвича» не согласились с решением суда и подали жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

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Арбитражный суд Свердловской области отказал «Итс-Групп», которая является управляющей компанией «Гринвича», в принятии обеспечительных мер к ответчику — японскому бренду Uniqlo, арендовавшему помещения в торговом центре. Ранее УК просила наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества «Юникло рус». Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Итс-групп» просила взыскать с бывшего арендатора 47 млн рублей и одновременно с этим требовало принять обеспечительные меры — наложить арест на счета «Юникло рус», в том числе на деньги, которые будут поступать туда, а также на другое имущество компании, покрывающее сумму иска. Суд отказал в удовлетворении заявления, хотя представители «Гринвича» аргументировали свою позицию тем, что ответчик, приостановивший коммерческую деятельность в России, сможет уклониться от уплаты задолженности. Представители «Гринвича» не согласились с решением суда и подали жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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