17 апреля 2023

Боец из зоны СВО обратился к жителям Соликамска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Помощь жителей Соликамска дошла до бойцов, находящихся на передовой
Помощь жителей Соликамска дошла до бойцов, находящихся на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий, принимающий участие в спецоперации, высказал слова благодарности жителям города Соликамска Пермского края за оказанную помощь. Видео с обращением бойца размещено в группе «Zа наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что горожане отправили десантникам на передовую тепловизор.

«Нам пришла помощь — тепловизор. За него хочу сказать большое спасибо городу Соликамску, организатору доставки помощи Евгении от всего 108-го десантно-штурмового полка. Мы с вами, мы за вас, победа будет за нами!», — сказал боец.

Ранее за помощь, отправленную на передовую, пермяков поблагодарил военнослужащий из танкового батальона «Молот». Еще один участник спецоперации встретился со школьниками, которые изготовили и отправили в зону СВО блиндажные свечи. Мужчина отметил, что на передовой помощь детей неоценима.

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Военнослужащий, принимающий участие в спецоперации, высказал слова благодарности жителям города Соликамска Пермского края за оказанную помощь. Видео с обращением бойца размещено в группе «Zа наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что горожане отправили десантникам на передовую тепловизор. «Нам пришла помощь — тепловизор. За него хочу сказать большое спасибо городу Соликамску, организатору доставки помощи Евгении от всего 108-го десантно-штурмового полка. Мы с вами, мы за вас, победа будет за нами!», — сказал боец. Ранее за помощь, отправленную на передовую, пермяков поблагодарил военнослужащий из танкового батальона «Молот». Еще один участник спецоперации встретился со школьниками, которые изготовили и отправили в зону СВО блиндажные свечи. Мужчина отметил, что на передовой помощь детей неоценима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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