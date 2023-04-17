Боец из зоны СВО обратился к жителям Соликамска. Видео

18 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Помощь жителей Соликамска дошла до бойцов, находящихся на передовой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий, принимающий участие в спецоперации, высказал слова благодарности жителям города Соликамска Пермского края за оказанную помощь. Видео с обращением бойца размещено в группе «Zа наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что горожане отправили десантникам на передовую тепловизор. «Нам пришла помощь — тепловизор. За него хочу сказать большое спасибо городу Соликамску, организатору доставки помощи Евгении от всего 108-го десантно-штурмового полка. Мы с вами, мы за вас, победа будет за нами!», — сказал боец. Ранее за помощь, отправленную на передовую, пермяков поблагодарил военнослужащий из танкового батальона «Молот». Еще один участник спецоперации встретился со школьниками, которые изготовили и отправили в зону СВО блиндажные свечи. Мужчина отметил, что на передовой помощь детей неоценима.

Военнослужащий, принимающий участие в спецоперации, высказал слова благодарности жителям города Соликамска Пермского края за оказанную помощь. Видео с обращением бойца размещено в группе «Zа наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что горожане отправили десантникам на передовую тепловизор. «Нам пришла помощь — тепловизор. За него хочу сказать большое спасибо городу Соликамску, организатору доставки помощи Евгении от всего 108-го десантно-штурмового полка. Мы с вами, мы за вас, победа будет за нами!», — сказал боец. Ранее за помощь, отправленную на передовую, пермяков поблагодарил военнослужащий из танкового батальона «Молот». Еще один участник спецоперации встретился со школьниками, которые изготовили и отправили в зону СВО блиндажные свечи. Мужчина отметил, что на передовой помощь детей неоценима.