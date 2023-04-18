ФСБ выявила челябинского участника секты экстремистов

Подозреваемый вовлекал граждан в деструктивное религиозное учение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинской области подозревается в деятельности экстремистской секты «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Его преступные действия выявили сотрудники Управления ФСБ России по области. Об этом 19 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Преступные действия жителя выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ, которые осуществляют сопровождение уголовного дела», — отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчина в течение 2022 года «проповедовал» учение запрещенной судом секты в одном из населенных пунктов Челябинской области. Подозреваемый вовлекал граждан в деструктивное религиозное учение, содержащее высказывания, унижающие человеческое достоинство и взгляды других религий.

По данным следствия, решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года, религиозная организация Свидетелей Иеговы была признана экстремистской и ликвидирована. Ее деятельность на территории России запрещена.