В Пермском крае назвали самых высокооплачиваемых директоров колледжей

Самые богатые главы пермских колледжей получают больше 200 тысяч рублей в месяц

19 апреля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Руководители колледжей и техникумов отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство образования Пермского края опубликовало данные о среднемесячных зарплатах директоров средних учебных заведений региона за 2022 год. Больше всех, согласно документу, зарабатывает руководитель Пермского торгово-технологического колледжа Виктор Погодин, чья зарплата превысила 215 тысяч рублей в месяц. «ГБПОУ „Пермский торгово-технологический колледж“, директор Погодин Виктор Вячеславович — 215 тысяч 648 рублей 25 копеек», — указано в материалах на сайте минобразования. На втором месте рейтинга стоит руководитель Пермского машиностроительного колледжа Ирина Едовина с зарплатой 207 тысяч 811 рублей, а на третьем Гульсина Ахиярова, возглавляющая Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж, с доходом в 202 тысячи 606 рублей. Меньше всех в месяц получали в прошлом году главы Кизеловского политехнического техникума (100 тысяч рублей), Горнозаводского политехнического техникума (101 тысяча рублей) и Уральского промышленного техникума в Красновишерске (115 тысяч рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что с этого года закрытой окажется информация о доходах депутатов.

Министерство образования Пермского края опубликовало данные о среднемесячных зарплатах директоров средних учебных заведений региона за 2022 год. Больше всех, согласно документу, зарабатывает руководитель Пермского торгово-технологического колледжа Виктор Погодин, чья зарплата превысила 215 тысяч рублей в месяц. «ГБПОУ „Пермский торгово-технологический колледж“, директор Погодин Виктор Вячеславович — 215 тысяч 648 рублей 25 копеек», — указано в материалах на сайте минобразования. На втором месте рейтинга стоит руководитель Пермского машиностроительного колледжа Ирина Едовина с зарплатой 207 тысяч 811 рублей, а на третьем Гульсина Ахиярова, возглавляющая Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж, с доходом в 202 тысячи 606 рублей. Меньше всех в месяц получали в прошлом году главы Кизеловского политехнического техникума (100 тысяч рублей), Горнозаводского политехнического техникума (101 тысяча рублей) и Уральского промышленного техникума в Красновишерске (115 тысяч рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что с этого года закрытой окажется информация о доходах депутатов.