18 апреля 2023

В Пермском крае назвали самых высокооплачиваемых директоров колледжей

Самые богатые главы пермских колледжей получают больше 200 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки
Руководители колледжей и техникумов отчитались о доходах Фото:

Министерство образования Пермского края опубликовало данные о среднемесячных зарплатах директоров средних учебных заведений региона за 2022 год. Больше всех, согласно документу, зарабатывает руководитель Пермского торгово-технологического колледжа Виктор Погодин, чья зарплата превысила 215 тысяч рублей в месяц.

«ГБПОУ „Пермский торгово-технологический колледж“, директор Погодин Виктор Вячеславович — 215 тысяч 648 рублей 25 копеек», — указано в материалах на сайте минобразования. На втором месте рейтинга стоит руководитель Пермского машиностроительного колледжа Ирина Едовина с зарплатой 207 тысяч 811 рублей, а на третьем Гульсина Ахиярова, возглавляющая Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж, с доходом в 202 тысячи 606 рублей.

Меньше всех в месяц получали в прошлом году главы Кизеловского политехнического техникума (100 тысяч рублей), Горнозаводского политехнического техникума (101 тысяча рублей) и Уральского промышленного техникума в Красновишерске (115 тысяч рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что с этого года закрытой окажется информация о доходах депутатов.

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Министерство образования Пермского края опубликовало данные о среднемесячных зарплатах директоров средних учебных заведений региона за 2022 год. Больше всех, согласно документу, зарабатывает руководитель Пермского торгово-технологического колледжа Виктор Погодин, чья зарплата превысила 215 тысяч рублей в месяц. «ГБПОУ „Пермский торгово-технологический колледж“, директор Погодин Виктор Вячеславович — 215 тысяч 648 рублей 25 копеек», — указано в материалах на сайте минобразования. На втором месте рейтинга стоит руководитель Пермского машиностроительного колледжа Ирина Едовина с зарплатой 207 тысяч 811 рублей, а на третьем Гульсина Ахиярова, возглавляющая Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж, с доходом в 202 тысячи 606 рублей. Меньше всех в месяц получали в прошлом году главы Кизеловского политехнического техникума (100 тысяч рублей), Горнозаводского политехнического техникума (101 тысяча рублей) и Уральского промышленного техникума в Красновишерске (115 тысяч рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что с этого года закрытой окажется информация о доходах депутатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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