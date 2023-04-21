Власти ХМАО договорились о сотрудничестве с Сургутнефтегазом на пять млрд рублей

22 апреля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Допсоглашение заключено в рамках действующего договора о сотрудничестве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сургутнефтегаз», в рамках которого в 2023 году на строительство, капремонт и содержание объектов социального назначения в округе будет выделено пять миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Югры. «В дополнительном соглашении с ПАО „Сургутнефтегаз“ утвержден перечень мероприятий по строительству, капремонту и содержанию объектов социального назначения на 2023 год в объеме более пяти миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Документом так же внесены корректировки в результаты сотрудничества за 2022 год. Фактические расходы компании увеличили на 974,7 миллиона рублей. Выделенные в 2023 году средства будут направлены на установку систем пожарной сигнализации в Федоровском, Лянторе, ряд проектов по благоустройству, ремонт дорог в Федоровском. Также планируется провести капитальный ремонт общежитий в Сургуте, Федоровском, Нижнесортымском и спортивного комплекса «Нефтяник» в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. На проектирование «ЛУКОЙЛ» планирует потратить более 30 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках соглашения о партнерстве на 2019—2023 годы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сургутнефтегаз», в рамках которого в 2023 году на строительство, капремонт и содержание объектов социального назначения в округе будет выделено пять миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Югры. «В дополнительном соглашении с ПАО „Сургутнефтегаз“ утвержден перечень мероприятий по строительству, капремонту и содержанию объектов социального назначения на 2023 год в объеме более пяти миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Документом так же внесены корректировки в результаты сотрудничества за 2022 год. Фактические расходы компании увеличили на 974,7 миллиона рублей. Выделенные в 2023 году средства будут направлены на установку систем пожарной сигнализации в Федоровском, Лянторе, ряд проектов по благоустройству, ремонт дорог в Федоровском. Также планируется провести капитальный ремонт общежитий в Сургуте, Федоровском, Нижнесортымском и спортивного комплекса «Нефтяник» в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. На проектирование «ЛУКОЙЛ» планирует потратить более 30 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках соглашения о партнерстве на 2019—2023 годы.