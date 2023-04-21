На севере региона 23 апреля ожидается сильный ветер до 17 м/c
На севере Свердловской области 23 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«В Свердловской области днем на севере и в горах ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 18 апреля температура воздуха начнет постепенно повышаться. Так, днем 21 апреля в уральской столице было зафиксировано потепление до 14 градусов.
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