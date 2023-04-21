21 апреля 2023

МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам. Фото

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Снег и ветер. Нижневартовск, непогода, снегопад
На севере региона 23 апреля ожидается сильный ветер до 17 м/c Фото:

На севере Свердловской области 23 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В Свердловской области днем на севере и в горах ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 18 апреля температура воздуха начнет постепенно повышаться. Так, днем 21 апреля в уральской столице было зафиксировано потепление до 14 градусов.

На севере Свердловской области 23 апреля ожидается ветер до 17 м/с
Фото:

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На севере Свердловской области 23 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В Свердловской области днем на севере и в горах ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 18 апреля температура воздуха начнет постепенно повышаться. Так, днем 21 апреля в уральской столице было зафиксировано потепление до 14 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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