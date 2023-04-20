Синоптики пообещали екатеринбуржцам теплый весенний день

21 апреля будет тепло, но к вечеру есть вероятность дождя
Днем 21 апреля в Екатеринбурге ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге 21 апреля ожидается переменная облачность. Температура днем +14 +16 градусов тепла. К вечеру есть вероятность дождя», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее URA.RU рассказывало о начале потепления в Екатеринбурге. Температура начнет постепенно повышаться с 18 апреля.
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