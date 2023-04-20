20 апреля 2023

Синоптики пообещали екатеринбуржцам теплый весенний день

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза в Екатеринбурге, погода, облака, небо, тучи, кучевые облака
21 апреля будет тепло, но к вечеру есть вероятность дождя Фото:

Днем 21 апреля в Екатеринбурге ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге 21 апреля ожидается переменная облачность. Температура днем +14 +16 градусов тепла. К вечеру есть вероятность дождя», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее URA.RU рассказывало о начале потепления в Екатеринбурге. Температура начнет постепенно повышаться с 18 апреля.

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Днем 21 апреля в Екатеринбурге ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 21 апреля ожидается переменная облачность. Температура днем +14 +16 градусов тепла. К вечеру есть вероятность дождя», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU рассказывало о начале потепления в Екатеринбурге. Температура начнет постепенно повышаться с 18 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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