17 апреля 2023

Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Свердловской области

Теплая погода вернется в Свердловскую область к выходным
© Служба новостей «URA.RU»
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Уже в эти выходные жители Екатеринбурга смогут насладится теплыми днями
Уже в эти выходные жители Екатеринбурга смогут насладится теплыми днями Фото:

К ближайшим выходным екатеринбуржцев ожидает теплая погода с температурой до +15 градусов. Постепенное повышение температуры начнется с 18 апреля. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«22 апреля ночью ожидается +2, днем +12. А уже 23 апреля ночью будет до +3, днем температура достигнет +14», — говорится в сообщении.

Температура будет повышаться с 18 апреля: в этот день ожидается переменная облачность, без осадков, но с ветром 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до +12.

Резкое похолодание в Свердловской области было замечено 13 апреля: выпал снег, а температура воздуха ночью опустилась до -16 градусов. Уже 16 апреля в Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2008 года: среднесуточная температура была -2,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние 15 лет.

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К ближайшим выходным екатеринбуржцев ожидает теплая погода с температурой до +15 градусов. Постепенное повышение температуры начнется с 18 апреля. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «22 апреля ночью ожидается +2, днем +12. А уже 23 апреля ночью будет до +3, днем температура достигнет +14», — говорится в сообщении. Температура будет повышаться с 18 апреля: в этот день ожидается переменная облачность, без осадков, но с ветром 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до +12. Резкое похолодание в Свердловской области было замечено 13 апреля: выпал снег, а температура воздуха ночью опустилась до -16 градусов. Уже 16 апреля в Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2008 года: среднесуточная температура была -2,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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