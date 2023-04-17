Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Свердловской области

К ближайшим выходным екатеринбуржцев ожидает теплая погода с температурой до +15 градусов. Постепенное повышение температуры начнется с 18 апреля. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«22 апреля ночью ожидается +2, днем +12. А уже 23 апреля ночью будет до +3, днем температура достигнет +14», — говорится в сообщении.
Температура будет повышаться с 18 апреля: в этот день ожидается переменная облачность, без осадков, но с ветром 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до +12.
Резкое похолодание в Свердловской области было замечено 13 апреля: выпал снег, а температура воздуха ночью опустилась до -16 градусов. Уже 16 апреля в Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2008 года: среднесуточная температура была -2,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние 15 лет.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.