Пермские пожарные с помощью дрона поймали поджигателей мусора

24 апреля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Современная техника помогает обнаружить нарушителей с воздуха Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В период высокой пожарной опасности сотрудники пермского управления МЧС борются с нарушителями, в том числе, с помощью беспилотников. Так, в минувшие выходные с дрона они отслеживали, кто и как сжигает мусор на дачных участках Пермского района. «С помощью беспилотных летательных аппаратов выявлялись места сжигания мусора. С гражданами проводилась разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении лиц, допустивших нарушения, составлены административные материалы», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Противопожарный режим в части муниципалитетов Пермского края введен с 17 апреля. Несмотря на это, люди продолжают жечь мусор в непредназначенных местах и старую сухую траву, что приводит к пожарам. Самый серьезный произошел в деревне Горки, где огнем уничтожено семь домов.

В период высокой пожарной опасности сотрудники пермского управления МЧС борются с нарушителями, в том числе, с помощью беспилотников. Так, в минувшие выходные с дрона они отслеживали, кто и как сжигает мусор на дачных участках Пермского района. «С помощью беспилотных летательных аппаратов выявлялись места сжигания мусора. С гражданами проводилась разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении лиц, допустивших нарушения, составлены административные материалы», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Противопожарный режим в части муниципалитетов Пермского края введен с 17 апреля. Несмотря на это, люди продолжают жечь мусор в непредназначенных местах и старую сухую траву, что приводит к пожарам. Самый серьезный произошел в деревне Горки, где огнем уничтожено семь домов.