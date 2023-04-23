23 апреля 2023
22 апреля 2023

Пермские пожарные с помощью дрона поймали поджигателей мусора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Современная техника помогает обнаружить нарушителей с воздуха Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В период высокой пожарной опасности сотрудники пермского управления МЧС борются с нарушителями, в том числе, с помощью беспилотников. Так, в минувшие выходные с дрона они отслеживали, кто и как сжигает мусор на дачных участках Пермского района.

«С помощью беспилотных летательных аппаратов выявлялись места сжигания мусора. С гражданами проводилась разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении лиц, допустивших нарушения, составлены административные материалы», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Противопожарный режим в части муниципалитетов Пермского края введен с 17 апреля. Несмотря на это, люди продолжают жечь мусор в непредназначенных местах и старую сухую траву, что приводит к пожарам. Самый серьезный произошел в деревне Горки, где огнем уничтожено семь домов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период высокой пожарной опасности сотрудники пермского управления МЧС борются с нарушителями, в том числе, с помощью беспилотников. Так, в минувшие выходные с дрона они отслеживали, кто и как сжигает мусор на дачных участках Пермского района. «С помощью беспилотных летательных аппаратов выявлялись места сжигания мусора. С гражданами проводилась разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении лиц, допустивших нарушения, составлены административные материалы», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Противопожарный режим в части муниципалитетов Пермского края введен с 17 апреля. Несмотря на это, люди продолжают жечь мусор в непредназначенных местах и старую сухую траву, что приводит к пожарам. Самый серьезный произошел в деревне Горки, где огнем уничтожено семь домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...