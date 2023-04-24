В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют две улицы. Карта

25 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

До июля исполнитель заменит асфальт и восстановит пешеходную зону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинске объявлены торги на ремонт двух улиц. О том, что объекты должны быть сданы до июля, сообщили в мэрии. «Комитетом дорожного хозяйства объявлены торги на ремонт двух дорог. Улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого», — уточнили в мэрии. На участках будут заменены асфальт, бордюрные камни и пучинистые грунты. Исполнитель также восстановит тротуары, газоны и дорожную разметку. Работы должны закончить до июля. Комитет дорожного хозяйства ищет исполнителя ремонта на улицах Богдана Хмельницкого и Сталеваров Карта: telegram-канал администрации Челябинска

В Металлургическом районе Челябинске объявлены торги на ремонт двух улиц. О том, что объекты должны быть сданы до июля, сообщили в мэрии. «Комитетом дорожного хозяйства объявлены торги на ремонт двух дорог. Улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого», — уточнили в мэрии. На участках будут заменены асфальт, бордюрные камни и пучинистые грунты. Исполнитель также восстановит тротуары, газоны и дорожную разметку. Работы должны закончить до июля.