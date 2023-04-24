До июля исполнитель заменит асфальт и восстановит пешеходную зону
В Металлургическом районе Челябинске объявлены торги на ремонт двух улиц. О том, что объекты должны быть сданы до июля, сообщили в мэрии.
«Комитетом дорожного хозяйства объявлены торги на ремонт двух дорог. Улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого», — уточнили в мэрии.
На участках будут заменены асфальт, бордюрные камни и пучинистые грунты. Исполнитель также восстановит тротуары, газоны и дорожную разметку. Работы должны закончить до июля.
Комитет дорожного хозяйства ищет исполнителя ремонта на улицах Богдана Хмельницкого и Сталеваров
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