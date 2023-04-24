24 апреля 2023

В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют две улицы. Карта

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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
До июля исполнитель заменит асфальт и восстановит пешеходную зону Фото:

В Металлургическом районе Челябинске объявлены торги на ремонт двух улиц. О том, что объекты должны быть сданы до июля, сообщили в мэрии.

«Комитетом дорожного хозяйства объявлены торги на ремонт двух дорог. Улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого», — уточнили в мэрии.

На участках будут заменены асфальт, бордюрные камни и пучинистые грунты. Исполнитель также восстановит тротуары, газоны и дорожную разметку. Работы должны закончить до июля.

Комитет дорожного хозяйства ищет исполнителя ремонта на улицах Богдана Хмельницкого и Сталеваров
Комитет дорожного хозяйства ищет исполнителя ремонта на улицах Богдана Хмельницкого и Сталеваров

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В Металлургическом районе Челябинске объявлены торги на ремонт двух улиц. О том, что объекты должны быть сданы до июля, сообщили в мэрии. «Комитетом дорожного хозяйства объявлены торги на ремонт двух дорог. Улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого», — уточнили в мэрии. На участках будут заменены асфальт, бордюрные камни и пучинистые грунты. Исполнитель также восстановит тротуары, газоны и дорожную разметку. Работы должны закончить до июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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