В Екатеринбург везут уникальные иконы, связанные с Романовыми

В рамках фестиваля «Царские дни-2025» в Екатеринбург привезут редчайшие иконы XVII-XVIII веков, которые хранятся в церковных и частных коллекциях. Об этом рассказал член екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков.
«Будет открытие выставки икон, которая называется „Небесные покровители дома Романовых“. Это мероприятие организовано Алтайской епархией совместно с Екатеринбургской, а также алтайским отделением Императорского православного палестинского общества. Они первый раз привозят к нам такую выставку», — поделился Селюков на пресс-конференции в ТАСС.
Посетители увидят иконы Пресвятой Троицы конца XIX – начала XX веков, избранных святых, Покрова Пресвятой Богородицы, образ равноапостольного князя Владимира 1888 года, извод которого был написан специально на 900-летие Крещения Руси. Особое внимание стоит обратить на Многострадального Иова — он мог быть личной иконой последнего русского царя Николая II.
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