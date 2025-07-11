В Екатеринбург везут уникальные иконы, связанные с Романовыми

В «Царские дни» в Екатеринбурге откроют выставку икон XVII-XVIII веков
© Служба новостей «URA.RU»
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На выставке представят иконы XVII-XVIII веков
На выставке представят иконы XVII-XVIII веков Фото:

В рамках фестиваля «Царские дни-2025» в Екатеринбург привезут редчайшие иконы XVII-XVIII веков, которые хранятся в церковных и частных коллекциях. Об этом рассказал член екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков.

«Будет открытие выставки икон, которая называется Небесные покровители дома Романовых. Это мероприятие организовано Алтайской епархией совместно с Екатеринбургской, а также алтайским отделением Императорского православного палестинского общества. Они первый раз привозят к нам такую выставку», — поделился Селюков на пресс-конференции в ТАСС.

Посетители увидят иконы Пресвятой Троицы конца XIX – начала XX веков, избранных святых, Покрова Пресвятой Богородицы, образ равноапостольного князя Владимира 1888 года, извод которого был написан специально на 900-летие Крещения Руси. Особое внимание стоит обратить на Многострадального Иова — он мог быть личной иконой последнего русского царя Николая II. 

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В рамках фестиваля «Царские дни-2025» в Екатеринбург привезут редчайшие иконы XVII-XVIII веков, которые хранятся в церковных и частных коллекциях. Об этом рассказал член екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков. « Будет открытие выставки икон, которая называется „ Небесные покровители дома Романовых“ . Это мероприятие организовано Алтайской епархией совместно с Екатеринбургской, а также алтайским отделением Императорского православного палестинского общества. Они первый раз привозят к нам такую выставку» , — поделился Селюков на пресс-конференции в ТАСС. Посетители увидят иконы Пресвятой Троицы конца XIX – начала XX веков, избранных святых, Покрова Пресвятой Богородицы, образ равноапостольного князя Владимира 1888 года, извод которого был написан специально на 900-летие Крещения Руси. Особое внимание стоит обратить на Многострадального Иова — он мог быть личной иконой последнего русского царя Николая II. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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