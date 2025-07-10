10 июля 2025

Свердловских срочников отправили служить на границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед началом службы призывникам предстоит пройти подготовку
Перед началом службы призывникам предстоит пройти подготовку Фото:

Более полусотни призывников из Свердловской области будут служить в подразделениях пограничной службы ФСБ России на Дальнем Востоке. Перед этим срочников доставят в сборный пункт в Егоршино, рассказали в антитеррористической комиссии региона.

«Перед отправкой каждый прошел повторный медосмотр и проверку документов. К службе в погранвойсках допускаются только здоровые, физически подготовленные граждане без судимости и фактов употребления наркотиков. По окончании месяца подготовки новобранцы примут присягу и приступят к охране государственных рубежей», — пояснили в telegram-канале ведомства.

Призывникам разрешили проходить срочную службу в ФСБ России на границе после подписания указа главой государства Владимиром Путиным в декабре 2023 года. До этого состав этих подразделений формировался на контрактной основе.

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Более полусотни призывников из Свердловской области будут служить в подразделениях пограничной службы ФСБ России на Дальнем Востоке. Перед этим срочников доставят в сборный пункт в Егоршино, рассказали в антитеррористической комиссии региона. «Перед отправкой каждый прошел повторный медосмотр и проверку документов. К службе в погранвойсках допускаются только здоровые, физически подготовленные граждане без судимости и фактов употребления наркотиков. По окончании месяца подготовки новобранцы примут присягу и приступят к охране государственных рубежей», — пояснили в telegram-канале ведомства. Призывникам разрешили проходить срочную службу в ФСБ России на границе после подписания указа главой государства Владимиром Путиным в декабре 2023 года. До этого состав этих подразделений формировался на контрактной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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