Свердловских срочников отправили служить на границу

Более полусотни призывников из Свердловской области будут служить в подразделениях пограничной службы ФСБ России на Дальнем Востоке. Перед этим срочников доставят в сборный пункт в Егоршино, рассказали в антитеррористической комиссии региона.
«Перед отправкой каждый прошел повторный медосмотр и проверку документов. К службе в погранвойсках допускаются только здоровые, физически подготовленные граждане без судимости и фактов употребления наркотиков. По окончании месяца подготовки новобранцы примут присягу и приступят к охране государственных рубежей», — пояснили в telegram-канале ведомства.
Призывникам разрешили проходить срочную службу в ФСБ России на границе после подписания указа главой государства Владимиром Путиным в декабре 2023 года. До этого состав этих подразделений формировался на контрактной основе.
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