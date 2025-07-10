В городе Заречный (Свердловская область) 42-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу в ходе ссоры. Инцидент произошел 10 июня. Свердловчанину предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Шульга.
По данным следствия, вечером 10 июня Сергей был дома и выпивал. Между ним и сожительницей произошла ссора — женщина собирала вещи, чтобы уйти. "На почве ссоры фигурант нанес женщине несколько ударов рукой. В результате потерпевшей была причинена закрытая черепно-мозговая травма", — уточнили в ведомстве.
Состояние пострадавшей с каждым часом становилось все хуже, на следующий день, 11 июня, ее госпитализировали. Однако спасти жизнь женщины медикам не удалось.
Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ранее Сергей уже привлекался к ответственности за кражу и неуплату алиментов. Следователи продолжают работать над делом и собирают все необходимые доказательства.
Ранее свердловчанка до смерти забила мужа сковородкой. Причиной стала ссора, которая вспыхнула между супругами во время застолья.
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