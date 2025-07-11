Осужденный за дискредитацию армии свердловский рокер уехал из России

Рокер Александр Шиколай из Slaughter to Prevail возвращается в США
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Александр Шиколай работает в США, но часто приезжает в Россию
Александр Шиколай работает в США, но часто приезжает в Россию Фото:

Солист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (родом из Свердловской области), осужденный за дискредитацию ВС РФ, уехал в США. Об этом музыкант написал в своих соцсетях.

«Спасибо, Москва. За хорошее и плохое. За опыт. За эмоции и за возможности. Соскучился по Флориде. Лечу обратно», — написал Шиколай.

Рокера задержали утром 8 июля и доставили в Нагатинский районный суд. Шиколая обвинили в дискредитации армии: в 2022 году певец записал видео, котором критиковал частичную мобилизацию в России. 

На заседании Шиколай признал вину и пояснил, что выступил с такой речью на эмоциях. Он также подчеркнул, что сейчас активно поддерживает участников специальной военной операции на Украине, поскольку его друзья также находятся на фронт.

Шиколай родом из свердловского поселка Большой Исток. Прославился он благодаря своему экстрим-вокалу — ролики Александр публиковал на YouTube. Позже его заметили на Западе, вскоре уралец собрал группу и стал давать концерты в России, Европе и США. 

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Солист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (родом из Свердловской области), осужденный за дискредитацию ВС РФ, уехал в США. Об этом музыкант написал в своих соцсетях. « Спасибо, Москва. За хорошее и плохое. За опыт. За эмоции и за возможности. Соскучился по Флориде. Лечу обратно» , — написал Шиколай. Рокера задержали утром 8 июля и доставили в Нагатинский районный суд. Шиколая обвинили в дискредитации армии: в 2022 году певец записал видео, котором критиковал частичную мобилизацию в России.  На заседании Шиколай признал вину и пояснил, что выступил с такой речью на эмоциях. Он также подчеркнул, что сейчас активно поддерживает участников специальной военной операции на Украине, поскольку его друзья также находятся на фронт. Шиколай родом из свердловского поселка Большой Исток. Прославился он благодаря своему экстрим-вокалу — ролики Александр публиковал на YouTube. Позже его заметили на Западе, вскоре уралец собрал группу и стал давать концерты в России, Европе и США. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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