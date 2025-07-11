Строительство главной дорожной развязки в Екатеринбурге подходит к концу — осталось 20%

Развязка у концерна «Калина» по переулку Базовому с улицы Комсомольской и Сибирским трактом, работы на которой начались в Екатеринбурге в 2021 году, построили на 80%. Работы завершат через год, в августе 2026 года, подчеркнул, отвечая на вопрос URA.RU, глава департамента строительства мэрии Алексей Корюков.
«Реализация объекта осуществляется в рамках заключенного между администрацией города Екатеринбурга в лице МКУ „Управление капитального строительства города Екатеринбурга“ и ООО „АльмакорГруп“. Строительно- монтажные работы на объекте выполняются в соответствии с графиком производства работ. Общая строительная готовность — 80%», — рассказал Корюков.
Началась реконструкция в ноябре 2021 года. Работы разбили на пять этапов, сдать развязку планировали в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика — московской компании «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 млрд рублей.
«АльмакорГруп» испытывает серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. После URA.RU сообщало, что налоговая приостановила операции по счетам компании, а ее гендиректора отправили в СИЗО, обвинив в особо крупном мошенничестве.
В начале июля 2026 года вице-мэр по транспорту Рустам Галямов заявил, что объект будет сдан в августе 2026 года. На участке тогда шел демонтаж путепровода, должна была начаться врезка газопровода.
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