На 325-м километре трассы Пермь — Екатеринбург вечером 10 июля 19-летний водитель ВАЗ на большой скорости влетел в фонарный столб. В результате аварии погиб 40-летний пассажир, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля ВАЗ допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору освещения», — пояснили в ведомстве. Взрослого пассажира экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Инспекторы ДПС организовали проверку на месте смертельной аварии. Как оказалось, за 11 месяцев водительского стажа 19-летний парень уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
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