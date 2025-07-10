10 июля 2025

Пассажир 19-летнего водителя погиб в ДТП на Пермском тракте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии организовали проверку
На месте аварии организовали проверку Фото:

На 325-м километре трассы Пермь — Екатеринбург вечером 10 июля 19-летний водитель ВАЗ на большой скорости влетел в фонарный столб. В результате аварии погиб 40-летний пассажир, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля ВАЗ допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору освещения», — пояснили в ведомстве. Взрослого пассажира экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Инспекторы ДПС организовали проверку на месте смертельной аварии. Как оказалось, за 11 месяцев водительского стажа 19-летний парень уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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На 325-м километре трассы Пермь — Екатеринбург вечером 10 июля 19-летний водитель ВАЗ на большой скорости влетел в фонарный столб. В результате аварии погиб 40-летний пассажир, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля ВАЗ допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору освещения», — пояснили в ведомстве. Взрослого пассажира экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Инспекторы ДПС организовали проверку на месте смертельной аварии. Как оказалось, за 11 месяцев водительского стажа 19-летний парень уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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